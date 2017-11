30 ноября 2017 г. Говард Лафранчи | The Christian Science Monitor Резко высказавшись о России, Тиллерсон сигнализирует о еще одной трещине в команде Трампа "Россия - друг или враг? - спрашивает Говард Лафранчи в The Christian Science Monitor и отвечает: - Поразительно резкие выражения, в которых госсекретарь Рекс Тиллерсон на этой неделе описал российское поведение в отношении Соединенных Штатов, по всей видимости, не оставляют никаких сомнений". "Зловредный" - не то слово, которое обычно используют, описывая партнера", - поясняет журналист. "Но подождите. С другой стороны, после встречи с российским президентом Владимиром Путиным 11 ноября во Вьетнаме президент Трамп повторил, что верит заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в прошлогодние президентские выборы в США (а это одно из действий, из-за которых Тиллерсон во вторник употребил слово "зловредный"), - говорится в статье. - Трамп снова создал впечатление, что он считает Путина достойным доверия человеком, с которым можно работать, когда назвал "отличным" свой более чем часовой разговор с российским лидером, состоявшийся 21 ноября. Его основной темой была Сирия". "Это последнее жизнерадостное описание сотрудничества с путинской Россией, очевидно, вызвало корчи у помощников Трампа, специализирующихся на России, в первую очередь, потому, что оно прозвучало на следующий день после того, как была сделана сенсационная фотография Путина, приветствующего сирийского лидера Башара аль-Асада в России энергичным медвежьим объятием. Спаситель обнял спасенного, - отмечает журналист. - По словам аналитиков американо-российской политики, из расхождений в оценке России разными членами администрации Трампа проистекает шизофренический подход, затрудняющий для США работу с первостепенными внешнеполитическими проблемами от Украины до Сирии (и Ближнего Востока в целом)". "На самом деле картина такая: у президента есть определенные инстинкты в отношении России, не разделяемые его командой по национальной безопасности, - сказал специалист по России Николас Гвоздев, профессор кафедры национальной безопасности в Военно-морском колледже в Ньюпорте, Род-Айленд. - Результат - своего рода тупик". "Действительно, неспособность установить единый подход к России мешает администрации принимать решения по сирийскому мирному процессу, а также определиться, накладывать ли на Россию дополнительные санкции и снабжать ли Украину смертоносным оружием, - подтверждает Лафранчи. - Более того, отсутствие ясной и наступательной российской политики со стороны Вашингтона побуждает Россию еще больше наглеть и добиваться возвращения себе влияния в своем регионе и на международном уровне, полагает Гвоздев". Источник: The Christian Science Monitor