Это явление было неизвестно 40 лет назад: поколение тревожных молодых женщин, ненавидящих свои тела

"Самооценка девочки-подростка всегда была невероятно хрупкой штукой. Однако она хрупка как никогда именно сегодня, когда так велика возможность добиваться одобрения общества или почувствовать себя уязвленной отвержением каждый раз, когда девочка смотрит на свой телефон, - отмечают психологи доктор Лорен Каллаган и доктор Аннмари О'Коннор в The Daily Mail. - Детям явно нужна помощь во взращивании и защите этого драгоценного достояния, так как его утрата может оказать разрушительное влияние на жизнь молодой женщины. Множество таких примеров прошло перед нашими глазами".

"Так как порядка 80% современных женщин и девочек признаются, что недовольны своей внешностью, можно без преувеличения назвать низкое мнение о себе бичом наших дочерей, - полагают эксперты. - Недавнее исследование обнаружило, что всего у 39% девочек в Великобритании высокая самооценка (а в мире - у 46%, что достаточно красноречиво). Другими словами, меньше половины британских девочек в возрасте от 10 до 17 лет довольны своей внешностью".

"Как клинические психологи, специализирующиеся на проблемах с восприятием своего тела, мы знаем, что многое можно сделать, чтобы современные молодые люди наладили отношения с собой как существами из плоти, - говорится в статье. - Но сначала нам нужно заглянуть в их головы, чтобы правильно понять, что там происходит".

"Конечно, нет ничего нового в том, что девочки-подростки и молодые женщины некомфортно чувствуют себя в собственной коже, - признают авторы. - Многие современные матери могут вспомнить, как в юности сами преодолевали ужасное чувство, что они недостаточно хороши - только для того, чтобы в конце концов ухватить неизмеримую ценность нефизических качеств, которые подлинно определяют нас".

"Но современные дети растут, странствуя по онлайновому пейзажу, который выдает наружность за единственную социальную валюту, которая по-настоящему имеет значение, - говорится в статье. - Так как они получают одобрение сверстников, в основном, посредством реакций на свои фотографии, опубликованные ими в социальных сетях, трудно удивиться, что большинство из них живет с грызущим чувством нехватки чего-то. Нам нужно помочь им двинуться в более здоровых направлениях".

"Но сначала мы должны разобраться, как наши дочери воспринимают себя и, что не менее важно, как они оценивают отношение к ним этого большого мира", - указывают авторы.

"Негативный образ своего тела вызывает стрессовые переживания, в основном, у женщин. Они могут варьироваться от желания девочки-подростка, чтобы ее волосы были чуть гуще, а губы чуть пухлее, до ее убежденности в том, что у нее нет романтических отношений, потому что она единственный гадкий утенок в своей группе сверстников. Молодые женщины могут оказаться эмоционально покалеченными и изолированными от общества из-за своих мыслей, что они выглядят настолько отталкивающе, что оскорбляют каждого, кто имеет несчастье на них посмотреть", - говорится в статье.

"Крайняя форма недовольства своим телом - телесное дисморфическое расстройство, или ТДР. Это психологическое расстройство, вызывающее у людей невыносимую тревогу по поводу своей наружности. Мы специализируемся в этой области, - сообщают психологи. - Пациенты обоих полов, страдающие этим расстройством, искренне верят, что общество глубоко оскорблено их внешним видом. Это разрушает их жизни".

"Мы говорим о нормальных и миловидных людях. И все же в зеркалах они видят нечто по-настоящему отвратительное и не похожее на человека. Конечно, ТДР находится на дальнем конце спектра, к которому относятся все виды недовольства своей наружностью. Оно поражает равно мужчин и женщин, - поясняют специалисты. - По счастью, большинству людей далеко до настоящего телесно-дисморфического конца спектра. Но в мире, где молодые люди все чаще получают одобрение посредством "лайков" в сети, поставленных людьми, оценивающими их наружность, им пугающе легко пойти в неверном направлении по этой разрушительной тропе".

"Многие говорят, что теперь просто сложилось такое положение вещей. Что, возможно, нам придется оставить надежду до конца понять онлайновый мир, населенный нашими дочерями и сыновьями. Но огорчительная правда в том, что наши дети боятся влияния, которое оказывает на их психическое здоровье низкая самооценка", - говорится в статье.

"Ранее в этом месяце Специальный молодежный комитет опубликовал отчет под названием A Body Confident Future ("В будущее с верой в привлекательность своего тела"), в котором призывает членов парламента заняться нарастающей проблемой недовольства молодых людей своими телами. Этот комитет, состоящий из 11 юношей и девушек в возрасте от 13 до 18 лет, выслушал свидетельства экспертов, в том числе блогеров, компаний, обслуживающих социальные сети, учителей и специалистов по психическому здоровью", - сообщают авторы.

"Они хотят решительных действий от парламента, - говорится в статье. - В частности, введения минимальных стандартов модерирования контента в социальных сетях, мер по обеспечению представления в рекламных кампаниях людей с разнообразной наружностью и финансирования школ с целью более эффективного оказания поддержки ученикам, столкнувшимся с проблемой недовольства своим телом".