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30 ноября 2017 г.
30 ноября 2017 г.

Петер Штурм | Frankfurter Allgemeine

Что Ким хочет до нас донести?

На первый взгляд, запуск новой северокорейской ракеты представляет собой очередной виток закручивающейся спирали эскалации. Но, возможно, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм, на этот раз суть послания Пхеньяна заключается в другом.

"Заявления главы северокорейского государства редко бывают правдой. И тем не менее, послание Пхеньяна следует воспринимать всерьез. Вопрос только в том, что именно Ким Чен Ын хочет сказать миру, когда утверждает, что он достиг "цели" и превратил Северную Корею в полноценную ядерную державу. Первый напрашивающийся вывод: Пхеньян без зазрения совести обманывает партнеров по переговорам", - замечает журналист.

В самом начале кризиса, напоминает Штурм, звучали заверения, что Северная Корея намерена использовать ядерную энергию лишь в мирных целях. Теперь получается, "что все последующие переговоры и соглашения Пхеньян использовал для того, чтобы совершенствовать свой ядерный арсенал".

Вместе с тем послание из Пхеньяна может содержать и более позитивный смысл. "Тот, кто действительно достиг "цели", больше не нуждается в постоянном провоцировании других и, теоретически, может даже пойти на разумные переговоры о выходе из кризиса", - анализирует автор.

"Поэтому США, Китай и другие действующие лица нынешнего кризиса должны по крайней мере изучить вероятность того, что северокорейская межконтинентальная ракета несла своеобразное предложение по переговорам. Правда, - замечает Штурм, - под "переговорами" Ким Чен Ын понимает выполнение своих требований после шантажа с его стороны".

"Конечно, ядерное оружие годится для устрашения перед предполагаемым нападением. Но, если оно не может быть предметом переговоров, о чем Пхеньян неустанно твердит, они теряют свою ценность. (...) Никто не верит в то, что Северная Корея рискнет применить ядерное оружие - в противном случае режим выроет себе могилу. Так какой тогда смысл - по соображениям силовой политики - заключать какое-либо соглашение с режимом, который не доверяет никому, кроме представителей своего окружения?" - заканчивает риторическим вопросом автор.

Источник: Frankfurter Allgemeine


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