Дональд Трамп - настоящее мучение для иностранных корреспондентов в России

"Сейчас быть зарубежным корреспондентом в России труднее, чем когда-либо за весь период после холодной войны", - утверждает московский корреспондент Foreign Policy Эми Феррис-Ротман. По ее словам, работать мешают не только "обостряющиеся секретность и недоверие со стороны российского правительства", но и "когнитивный диссонанс".

"В условиях, когда расследуется предполагаемый сговор избирательного штаба президента Трампа с Кремлем, сообщения из России как никогда востребованы обществом, но никто из журналистов, находящихся в России, едва ли в силах добавить что-то существенное к сюжету, о котором думают все", - пишет она.

"То, что почти все крупные новости на тему связей Трампа с Россией поступают из США, а не из России - не случайность. Мы в Москве не в силах проверять и подтверждать у независимых источников последние новости о стране, в которой базируемся", - говорится в статье.

Феррис-Ротман поясняет: "Основная причина в том, что, вопреки расхожим представлениям, иностранным журналистам давно уже не удается культивировать источники в Кремле, завязывать или развивать отношения с ними. А если теперь мы в этом хоть как-то преуспеем, то пробудем здесь недолго. Российское правительство тщательно отслеживает нашу работу; не секрет, что наши каналы связи прослушиваются. Мы подчиняемся неписаному руководству по самоцензуре".

По мнению Феррис-Ротман, "с этой стороны Атлантики" крупицы информации смогли добыть только российские журналисты. Телеканал "Дождь" записал интервью с сотрудником "Агентства интернет-исследований" (автор называет эту компанию "печально известной кремлевской "фабрикой троллей"). РБК опубликовал статью о финансировании "фабрики" и ее сосредоточенности на выборах в США в прошлом году.

"Российские власти жестко ограничивают информацию, которую позволяется сообщать широким массам. Самое большее, журналисты могут прочесывать один и тот же скудный набор намеков на взгляды политиков, изложенный в государственных СМИ", - пишет автор.

По словам журналистки, десять с лишним лет назад ситуация была иная: "мы могли видеть сюжеты вокруг и имели доступ. Мы могли звонить пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову по телефону (сегодня до него почти невозможно добраться), а (некоторые) министры и топ-менеджеры соглашались давать нам интервью без того, чтобы нам пришлось ждать, как положено, до шести недель, чтобы затем услышать, что у них слишком плотный график".

"Вдобавок в те времена редакторы на Западе шире интересовались сюжетами о России; сегодня есть тенденция делать упор (за некоторыми исключениями, такими, как освещение в Foreign Policy российской кампании по завоеванию умов и сердец в Сирии, усиливающегося инакомыслия в российской провинции и все более широкой кампании Церкви против абортов) исключительно на Трампе", - пишет автор.

Феррис-Ротман подчеркивает: "И это, возможно, связано с самой крупной проблемой, с которой теперь столкнулись зарубежные корреспонденты, особенно те, кто пишет для американской аудитории. Похоже, дискуссия среди американцев находится на грани срыва в конспирологические теории. Да, имели место различные российские попытки посеять раздоры в США и повлиять на президентские выборы. (Правда, Москва не впервые попыталась это сделать. А было и обратное, особенно когда США финансово поддержали Ельцина на президентских выборах 1996 года)".

Автор продолжает: "Но если бы даже мы получили доступ к высшим эшелонам российского правительства, есть масса причин сомневаться в том, что нам однажды удалось бы соединить все части головоломки в единый масштабный план". В последние недели независимые российские журналисты постарались объяснить, что Запад понимает превратно. "Российское правительство - хаотично устроенная институция, а не слаженная машина. Путин вовсе не великий стратег, он действует по принуждению и часто противореча своим же целям", - пересказывает автор их мысли.

"Итак, маловероятно, что Путин хоть когда-то подписал четкий план того, каким образом и насколько сильно следует вмешиваться в выборы в США. Пестрые, все более многочисленные российские действующие лица, всплывающие в скандале, почти наверняка пытались произвести впечатление на Кремль, а не действовали по его приказам", - заключает автор.