Чемпионат долгих дорог

"Передвижение по России станет испытанием для всех участников ЧМ - болельщикам нужно настроиться на приключение с неизвестным исходом", - пишет Франк Хелльманн в своей публикации на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau.

"Неизбежным было воспоминание о черно-белых фотографиях поблекшей (футбольной) эпохи, когда на днях Международная федерация футбола (FIFA) представила официальный плакат ЧМ-2018", - пишет автор. На плакате изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин. По сообщению федерации, символика чемпионата также напоминает об исторических успехах России в покорении космоса.

"Еще большее ретро вряд ли можно представить. Вероятно, плакаты чемпионатов, в которых участвовал Яшин, мало отличались от сегодняшних", - отмечает журналист.

"Возможно, изображение вратаря служит лишь знаком того, что в ЧМ-2018 не произойдет прорыва в современность. И путешествие в огромную страну потребует определенного умения приспосабливаться к пространству и времени", - считает автор. Он отмечает, что путешествие на поезде между двумя российскими городами, расположенными друг от друга менее чем в 500 км, занимает 8-9 часов, и "пассажиры в купе для шестерых клюют носом на своих полках, потому что поезд снова встал на полчаса на неизвестной промежуточной остановке".

"У принимающей страны другие нравы", - рассуждает Франк Хелльманн, вспоминая строки из стихотворения Федора Тютчева: "Умом Россию не понять...".

"Эти строки по-прежнему точно описывают национальный характер русских, говорят сами россияне, проживающие сейчас в Нью-Йорке, Лондоне и Франкфурте, - пишет с иронией автор. - Многие из них полны отзывчивости, когда речь идет о том, чтобы познакомить иностранца с их родиной. Даже когда они не могут объяснить, почему, например, между Казанью и Самарой нет прямого авиасообщения. Есть только абсурдные рейсы с многочасовыми пересадками в Москве и Санкт-Петербурге. Это как если бы рейсы между Франкфуртом и Мюнхеном осуществлялись бы с пересадкой в Мадриде или Барселоне".

"Одиннадцать принимающих городов расположены далеко друг от друга - однако они должны как-то соединяться друг с другом", - считает журналист.

Помимо таких известных городов, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, болельщикам придется "вынужденно" исследовать и оставшуюся часть страны: Нижний Новгород, город на месте слияния рек Оки и Волги, Ростов-на-Дону, ворота Кавказа с их "тесной связью с Украиной и пророссийскими сепаратистами", Волгоград, "навсегда связанный с самой темной главой немецкой истории", Саранск, ставший второй родиной Жерара Депардье, самый маленький город-участник чемпионата со "скромной инфраструктурой".

Кажется, что этот чемпионат мира станет настоящим приключением для болельщиков прежде всего в плане транспортной логистики. "Однако не было ли того же самого с Бразилией в 2014 году? К тому же, очевидно, многих фанатов это не пугает: до жеребьевки продано 750 тыс. билетов, и почти половина из них куплены иностранцами", - отмечает журналист.

"Хотя турнир и не охватывает просторы Сибири, Россия поставит перед участниками и их фанатами особо нелегкую задачу", - пишет издание. Так, Калининград и Екатеринбург разделяют 2500 км.

"Кстати, о Екатеринбурге: нечто примечательное произошло на родине Бориса Ельцина при реконструкции стадиона. Один элемент конструкции вызвал удивление", - продолжает автор. Пристроенные трибуны выступают за внешние стены стадиона и крышу на несколько метров так, что "счастливым обладателям" билетов в этот сектор вряд ли удастся увидеть происходящее на футбольном поле. По "успокаивающим" словам представительницы губернатора Свердловской области, все это только визуальный эффект. "В успокаивании многие учреждения являются чемпионами мира", - замечает журналист.

"Своеобразная конструкция, по крайней мере, гарантирует, что будет достигнута минимальная вместимость стадиона в 35 тыс. мест. И кто знает: может быть, это тоже только визуальный знак того, что в России в следующем году пройдет нестандартное мероприятие", - пишет автор в заключение.