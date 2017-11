30 ноября 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня С ядерным чемоданчиком Кима будет разбираться не Трамп Громогласный Трамп обещал решить проблему Северной Кореи раз и навсегда, но, похоже, США делают ставку на сдерживание Пхеньяна в стиле холодной войны и собственную защиту путем перехвата МБР. Распорядителем игры в регионе становится Китай. Заявление Трампа, что в урегулировании этой проблемы он доверяет Си Цзиньпину, посылает соседям Китая ясный сигнал, пишут СМИ. На первый взгляд, запуск новой северокорейской ракеты - это очередной виток закручивающейся спирали эскалации. Но, возможно, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм, на этот раз суть послания Пхеньяна заключается в другом. Но что именно Ким Чен Ын хочет сказать миру, когда утверждает, что он достиг "цели" и превратил Северную Корею в полноценную ядерную державу? Пхеньян без зазрения совести обманывает партнеров по переговорам, или "тот, кто действительно достиг "цели", больше не нуждается в постоянном провоцировании других и теоретически может даже пойти на разумные переговоры о выходе из кризиса?" - анализирует автор. "США, Китай и другие действующие лица нынешнего кризиса должны по крайней мере изучить версию, что северокорейская межконтинентальная ракета несла своеобразное предложение по переговорам. Правда, - замечает Штурм, - под "переговорами" Ким Чен Ын понимает выполнение своих требований после шантажа с его стороны". "Когда министр обороны США Джим Мэттис заявил во вторник, что теперь у Северной Кореи есть ракетный потенциал, позволяющий угрожать, по сути, всему миру, он намекнул на давно идущие дебаты внутри американского правительства: может ли та же стратегия, которая работала в отношении Советского Союза (гарантированное взаимное уничтожение), также быть эффективной против гораздо меньшего противника?" - пишет журналист The New York Times Дэвид Сэнджер. "Ответ на это: да, конечно, может, если сформулировать проблему как сдерживание Пхеньяна от внезапной атаки на континентальную часть США. Или: нет, возможно, не сможет, если проблема сдерживания Северной Кореи сложнее просто защиты Лос-Анджелеса и Вашингтона", - рассуждает автор. Не существует данных о том, что Ким Чен Ын, его отец или дед когда-либо рассматривали возможность вступить в непосредственный ядерный конфликт с США. "Это было бы, как сказал один высокопоставленный американский военный стратег несколько недель назад, случаем самоубийства с чужой помощью", - говорится в статье. Но это вряд ли означает, что ядерное оружие бесполезно для 33-летнего Кима. "Если предыдущие руководители Северной Кореи были, в основном, заинтересованы в стратегии выживания - и считали маленький ядерный арсенал лучшей гарантией этого - Ким, как представляется, имеет гораздо большие амбиции, - пишет автор. - У Северной Кореи есть святая цель, по мнению Кима, которая, в конечном итоге, обеспечит ей контроль над всем Корейским полуостровом". Часть стратегии Кима - "посеять сомнения в Азии относительно того, что США действительно придут на помощь своим союзникам, - и расколоть альянс против Северной Кореи", говорится далее. "Пока что этот расчет оказывается верным. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что на Корейском полуострове никогда не будет еще одной войны, и дал понять, что у него есть право наложить вето на любое решение США применить силу", - передает Сэнджер. Наиболее реалистичным сценарием автор статьи считает какой-либо вариант "заморозки" ядерных испытаний Северной Кореей в обмен на определенные уступки со стороны США. "Нам нужна реализуемая, реалистичная промежуточная цель", - заявил Роберт Эйнхорн, эксперт Brookings Institution, разработавший целый ряд санкций против Северной Кореи во времена Обамы. "Короче говоря, это означает, что администрация решила в обозримом будущем рассчитывать на ядерное сдерживание в стиле холодной войны, а не на то, что обещал президент Трамп: решить проблему Северной Кореи раз и навсегда", - заключает Сэнджер. Корреспонденты The Washington Post разъясняют читателям, как "можно остановить" гипотетическую северокорейскую ракету. "Северная Корея может сделать ядерную бомбу, а еще у нее есть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), способная долететь до материковой части США. На случай запуска такой ракеты Пхеньяном у США имеется система, созданная для разрушения бомбы в космосе. Она обошлась в 40 млрд долларов, - сообщают журналисты. - Чего мы не знаем, будет ли ее использование успешным". "Эта система, которая называется Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), еще не доработана, но два последних испытания прошли успешно", - говорится в статье. Далее журналисты подробно описывают каждую стадию уничтожения боеголовки: "Итак, GMD может помочь сдержать Северную Корею, потому что может сработать. Однако полагаться на то, что она нас защитит, - крупный риск", - пишут авторы. "Не думаю, что ракетная оборона спасет наши шкуры, - сказала физик Лора Грего, изучавшая вопрос GMD для "Союза обеспокоенных ученых". - Нам нужно решить проблему с Северной Кореей дипломатическим путем, хотя это неприятно слышать". "Мост дружбы через реку Ялу, который соединяет Китай и Северную Корею, закрыт с прошлой недели. В Пекине говорят - для текущего ремонта", - передают журналисты Corriere della Sera Гуидо Олимпио и Гуидо Сантевекки. "Однако есть множество признаков того, что Си Цзиньпин все больше беспокоится и теряет терпение в связи с шагами Пхеньяна, - сообщает издание. - В университетских кругах Пекина идут разговоры о необходимости подготовить планы на случай войны". Как сказал изданию Ши Иньхун, руководитель Центра американских исследований в Китайском народном университете, "Пекин (...) под давлением США проголосовал за все санкции, принятые ООН, и применил их; он приостановил импорт северокорейских ископаемых, он больше не принимает северокорейских рабочих, он в два раза сократил поставки нефти". "Что мы еще можем сделать? - задается вопросом эксперт. - Полностью перекрыть нефть - это последний имеющийся в нашем распоряжении шаг, и он чреват двумя рисками: во-первых, у нас не будет других средств мирного убеждения, а во-вторых, Пхеньян станет врагом надолго". Юй Инли, исследовательница Шанхайского института международных исследований, сказала изданию: "Китай так близко к Северной Корее, что не требуется ракет большой дальности, чтобы его встревожить, достаточно ракет средней дальности, которые уже хорошо разработаны Пхеньяном. Как гласит китайская пословица, "перед дождем нужно подготовиться": хотя годами мы говорили о братском союзе, очевидно, что сегодня мы должны подготовиться на все случаи". Профессор Цзя Цинго из Пекинского университета прямо написал о необходимости того, чтобы кто-то завладел северокорейским арсеналом в случае кризиса. "И хотя китайское правительство не говорит открыто об этом решении, оно начало предпринимать шаги в этом направлении, - передают авторы: - в районе пограничного Цзианя замечены внушительные работы по строительству шестиполосной автомобильной дороги, которая может быть коридором для быстрого перемещения войск в сторону Северной Кореи". Вслед за успешным запуском межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до любой точки США и нести ядерную боеголовку, северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он "завершил великую историческую миссию построения ядерных сил", пишет журналист Le Temps Фредерик Коллер. Кроме того, Пхеньян внес ясность в свою доктрину: ядерный удар рассматривается только как ответная мера на атаку такого же типа. Автор статьи комментирует: "Пхеньян, собственно говоря, достиг цели - обладать атомным оружием для обеспечения своей безопасности. (...) После шести ядерных испытаний и невероятно успешных запусков баллистических ракет соседи Северной Кореи и США должны признать, что отныне угроза является вполне реальной". Что означает этот переломный момент? Признает международное сообщество за Северной Кореей статус ядерной державы или нет, Ким Чен Ын будет продолжать свои военные усилия столь долго, сколько понадобится для удовлетворения его притязаний: напрямую договариваться с Вашингтоном. За возможное замораживание ядерного арсенала Северной Кореи надо будет дорого заплатить. Пхеньян хочет поэтапно, на основе принципа "ты мне, я тебе" добиться прекращения военных учений США и их союзников [близ его берегов], затем отвода американских войск из Южной Кореи и, наконец, выплаты финансовых компенсаций в форме помощи, пишет Коллер. То, что Вашингтон, Сеул и Токио рассматривают как шантаж, отныне опирается на новое соотношение сил. Пекин и Москва, в меньшей степени возражающие против ядерной программы Пхеньяна, отчасти заступаются за такой подход, продолжает автор. Объявление Пхеньяна о завершении своей ядерной программы в какой-то мере может служить сигналом о том, что Ким готов договариваться в дипломатическом плане. США несколько отставлены в сторону, продолжает автор. "Для президента США сложно будет вести себя так, будто ничего не произошло, тем более, что он сделал из северокорейской угрозы одно из любимых полей для риторических сражений", - говорится в статье. "Если Трамп не хочет окончательно потерять лицо перед своими протеже в регионе, он должен действовать быстро. Есть два варианта: вести военные действия, что, по мнению большинства экспертов, обернется катастрофой, либо протянуть руку Киму, резко и эффектно развернув ситуацию, что могло бы принять выгодный ему оборот (с Нобелевской премией мира впоследствии?), - пишет Коллер. - Все же наиболее вероятно, что Вашингтон - где царит некий хаос - будет вынужден бездействовать, тем самым ускоряя свое вытеснение из региона". Фактически Китай мало-помалу заставляет признать себя распорядителем игры в регионе. Трамп в реальности передал управление северокорейским досье Китаю, заявив, что в урегулировании этой проблемы доверяет Си Цзиньпину. Для соседей Китая сигнал абсолютно ясен: теперь для обеспечения своей безопасности надо обращаться к Пекину, заключает журналист.