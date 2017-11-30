Загадки самоубийства в Гааге: как яд попал в зал суда?

В среду Слободан Праляк, бывший командующий хорватскими силами в Боснии во время войны, покончил с собой, выпив яд на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге. "Он сделал это в знак того, что отвергает приговор к 20 годам тюрьмы, вынесенный ему за военные преступления и преступления против человечности", - поясняет журналистка La Vanguardia Мириам Элиэс. Заседание было прекращено, через несколько часов Праляк скончался в больнице.

Вокруг этой истории остается несколько загадок. Первая - как Праляку удалось пронести яд в зал суда? "Мало того, что меры безопасности оказались недостаточными и он вошел в зал, имея при себе смертоносное вещество, - за все время заседания никто не заметил, что он держит в руке пузырек, содержимое которого впоследствии выпил, покончив с собой (по предварительным выводам, требующим расследования)", - отмечает издание.

Возникают сомнения в эффективности мер безопасности в трибунале. "Может возникнуть и такой вопрос: а что, если бы он захотел не покончить с собой, а навредить кому-то другому?" - пишет автор.

"Адвокат, много раз бывавший в трибунале в Гааге, пояснил информагентству Associated Press, что попасть в зал суда, имея при себе яд, "легко", поскольку безопасность обеспечивается теми же мерами, что и в аэропортах. Со своей стороны, сербский адвокат Тома Фила уверяет, что охранники проверяют металлические предметы и конфискуют мобильники, но "таблетки и жидкости в небольшом объеме" остаются незамеченными", - говорится в статье.

Газета напоминает: "Праляк сдался МТБЮ в 2004 году, чтобы доказать, что невиновен в предъявленных обвинениях, и до 2006 года пробыл под домашним арестом, а затем был взят под стражу. Вплоть до вчерашнего заседания он оставался под стражей в трибунале, и это порождает вторую загадку - как он раздобыл яд?"

Газета также напоминает: это уже третье самоубийство лиц, которые находились под стражей МТБЮ. В 1998 году покончил с собой хорватский серб Славко Докманович, а в 2006-м - бывший сербский лидер Милан Бабич. Оба были найдены мертвыми в своих тюремных камерах.

Теперь голландские власти проведут расследование, чтобы удостовериться, действительно ли Праляк отравился. Меры безопасности в трибунале, по-видимому, будут пересмотрены, сообщает журналистка.