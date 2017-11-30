Погружение внутрь секретной ядерной базы Мао

Этот огромный подземный центр никогда не был приведен в действие, в нем обнаруживаются сходные черты с нынешней северокорейской программой. Впоследствии данный объект был преобразован в место для "красного туризма", пишет специальный корреспондент Le Figaro в Фулине Сирил Плюетт.

Не так давно широкой публике стало известно, что внутри крутых склонов Фулина, в двух часах езды от города Чунцин, на юго-востоке Китая, находилась огромная ядерная база, названная кодовым именем "816". Несколько десятилетий китайское правительство хранило секрет об одном из своих самых амбициозных военных проектов, а затем в 2010 году превратило его в туристический объект. База была закрыта для строительных работ и снова открыта в сентябре прошлого года. Размеры базы, предназначенной для производства плутония-239 для атомной бомбы, поистине фараоновские: 100 тыс. квадратных метров (то есть 14 футбольных площадок). Благодаря своим 20-километровым галереям, пересеченным 18 монументальными гротами, предназначенными для реактора, гигантским охладительным бассейнам и пункту управления это сооружение претендует на звание самой большой из известных в мире сетей искусственных туннелей, говорится в статье.

Переступая через высокие решетки зеленой ограды с установленной на них красной звездой Компартии, мы погружаемся в эпоху холодной войны, когда китайские ядерные амбиции наводили такой же страх, как северокорейские амбиции в наши дни. Совершая это путешествие во времени, трудно удержаться от проведения параллели между нынешней стратегией Ким Чен Ына и стратегией Мао Цзэдуна пятидесятилетней давности. Проект был запущен в 1966 году: за несколько лет до этого Китай разорвал отношения с "ревизионистским" Советским Союзом, который помог ему в разработке его ядерной программы. И США начали войну во Вьетнаме. Мао, боявшийся американских и русских ударов, принял решение глубоко упрятать центр, предназначенный для заправки атомного оружия топливом, описывает автор.

Строительство всего комплекса "816" заняло полтора года, в нем были задействованы 60 тыс. человек, в том числе 20 тыс. солдат, а также цвет китайской науки. Официально 76 военнослужащих, средний возраст которых составлял 21 год, отдали здесь свои жизни. Но истинная цифра куда выше, дает понять Хуан Лю, гид группы из тридцати туристов, состоящей в основном из людей старшего возраста. На самом деле, по различным свидетельствам, тут погибли "несколько сотен" человек, передает корреспондент.

Тем не менее, все эти жертвы оказались бесполезными, поскольку центр никогда не был приведен в действие. Пекин, почувствовавший себя в меньшей опасности, в 1984 году решил отказаться от этого проекта, уже законченного на 85%. Благодаря усилиям Дэн Сяопина, приоритет был отдан экономическому росту, и большая часть военного снаряжения была преобразована для нужд гражданских предприятий. В целом деньги, эквивалентные 80 млрд современных юаней (более 10 млрд долларов), были потрачены напрасно, отмечает Плюетт.

Подобная активизация патриотизма является первым разительным сходством между подходом Мао и наследника коммунистической династии в Северной Корее. Для Китая 1950-1960-х годов ядерная бомба была крайне важна для самоутверждения молодой народной республики, говорится в статье. Так же, как северокорейская программа "нацелена на легитимацию режима Ким Чен Ына и на вбивание в голову народа идеи о сильной и технологически продвинутой стране", считает Никола Леверингхаус, преподаватель Королевского колледжа в Лондоне.

В геополитическом плане "обе программы имеют одну и ту же цель: гарантировать выживание режима перед лицом более сильных стран: СССР и США вчера; США и Китай в наши дни", поясняет эксперт Фонда стратегических исследований Антуан Бондаз.

Однако китайские амбиции натолкнулись на яростное противостояние, напоминает журналист. Против государства-парии "США и СССР запланировали нанесение военных ударов, с тем чтобы замедлить и разрушить китайскую ядерную программу еще до того, как Пекин устроит испытание своей бомбы, а также после этого", уточняет Никола Леверингхаус. Так же поступает Дональд Трамп с Пхеньяном сегодня, говорится в статье.

Некоторые посетители базы "816" тоже сопоставляют двух лидеров. "Ким Чен Ын копирует то, что сделал Мао", - взволнованно сказал один пенсионер во время полуторачасовой экскурсии.

"После периода сильной напряженности нормализация отношений между Китаем и США в конце 1970-х годов облегчила признание Народной Республики в качестве ядерной державы, и американские опасения не воплотились в реальность. Будущее покажет, удастся ли Пхеньяну, который в глазах Дональда Трампа представляет собой "серьезную угрозу" для "всего мира", заставить себя признать, как это сделал его мощный сосед, в качестве члена этого крайне закрытого клуба", - подытоживает Плюетт.