30 ноября 2017 г. Саймон Уолтерс и Глен Оуэн | The Mail on Sunday Обнажилась связь Путина с "госпереворотом", который устроили ради "Брекзита" Борис Джонсон и Майкл Гоув Магнат, заработавший миллионы на газовой сделке с Россией, финансирует аналитический центр, причастный к составлению письма, в котором министры потребовали от Мэй ужесточения позиции по выходу из ЕС "Mail on Sunday вскрыла связь России с успешным заговором Бориса Джонсона и Майкла Гоува, путем которого они убедили Терезу Мэй занять более жесткую позицию по "Брекзиту", - пишут журналисты издания Саймон Уолтерс и Глен Оуэн. Газета утверждает: она установила, что секретное письмо Джонсона и Гоува, адресованное Мэй, координировалось высокопоставленным сотрудником британского аналитического центра Legatum Institute. Основатель центра - "магнат, который после распада СССР сколотил состояние в России", он также "помог приближенным президента Путина установить контроль над "Газпромом", характеризует его издание. Итак, директор по экономике Шанкер Сингхем был "третьим человеком" при составлении ультиматума Джонсона и Гоува о "Брекзите", утверждают авторы. Legatum Institute "был создан на часть средств, которые скрытный магнат Кристофер Чендлер, уроженец Новой Зеландии, нажил вместе со своим братом Ричардом на цепочке инвестиций, в том числе в период "дикого капитализма" в постсоветской экономике", - говорится в статье. По данным газеты, в минувшую пятницу Сингхем и Гоув присутствовали на закрытом семинаре о "Брекзите" в Палате общин. "Также там были люди с Даунинг-стрит, 10 и сотрудники посольства США. Со всех гостей взяли обещание о неразглашении", - говорится в статье. "Когда Гоува спросили о его связях с Legatum Institute, он ответил нашей газете, что как-то встречался с одним из братьев Чендлеров. Но он воздержался от комментариев о встрече с Сингхемом в пятницу и о роли Сингхема в составлении письма, заявив: "Благословенная губка амнезии оттирает доску памяти дочиста", - сообщают авторы. По данным издания, требования, изложенные в письме Джонсона и Гоува к Мэй (обязать министра финансов активнее планировать "жесткий "Брекзит", отменить часть правил и норм ЕС, назначить нового ответственного за "Брекзит", который возглавит рабочую группу), уже выполнены. В том числе "наше расследование наводит на вывод, что Сингхем фактически становится ответственным за "Брекзит": за последний год он провел не менее 7 секретных встреч с министрами и чиновниками министерства "Брекзита" по вопросам выхода из ЕС (DexEU)", - пишет газета. Издание сообщает, что у Сингхема есть британское и американское гражданство, "в прошлом он работал над коммерческими сделками, касавшимися России". По данным издания, Чендлеры "через свою компанию Sovereign Global накопили значительные активы в "Газпроме". "Вскоре после того, как в 2000 году Путин впервые стал российским президентом, Чендлеры, возмущенные коррупцией, которую наблюдали в "Газпроме", помогли, как говорят, осуществить "переворот в правлении компании", в результате которого главой компании был назначен Алексей Миллер. Чендлеры говорят, что помогли наладить в компании "транспарентность и подотчетность". Миллер был одним из ближайших союзников и доверенных людей Путина со времен, когда они вместе работали в Петербурге", - говорится в статье. В 2006 году братья разделили свое состояние, и Кристофер финансово участвовал в создании Legatum Group. "Затем группа породила Legatum Institute, который, по утверждениям группы, представляет собой абсолютно самостоятельную благотворительную организацию со своими собственными попечителями", - пишет издание. Издание напоминает, что старший научный сотрудник Legatum Institute Мэттью Эллиот был исполнительным директором кампании Гоува и Джонсона "Голосуйте за выход [Британии из ЕС]". В 2012 году "на него нацелился человек, которого министерство внутренних дел теперь считает российским шпионом. Российский дипломат Сергей Налобин обхаживал Эллиота и участвовал в создании организации Conservative Friends of Russia, а позднее вскрылись ее связи с российской разведкой", говорится в статье. "Один высокопоставленный источник в правительстве заявил, что Legatum Institute "провел мягкий госпереворот руками Джонсона и Гоува", фактически в обход тех госслужащих, которые обязаны выполнять строгие антикоррупционные правила", - говорится в статье. Издание напоминает, что в декабре Джонсон отправится в Россию на переговоры с Путиным. Депутат-лейборист Лиам Бирн призвал в свете публикации Mail on Sunday провести тщательное расследование отношений Legatum Institute с правительством. Со своей стороны, официальный представитель организации сказал: "Legatum Institute Foundation не ратует ни за "жесткий", ни за "мягкий" "Брекзит"; он хочет помочь Британии добиться хорошего "Брекзита". Он добавил: "Неверно утверждать, что Чендлеры сколотили свое состояние в постсоветской России. Россия была всего лишь одной из глав гораздо более длинной истории". Вот еще одна цитата из заявления представителя: "Sovereign Global встала на сторону многих миноритарных зарубежных и отечественных инвесторов, добиваясь улучшения корпоративного управления "Газпромом" посредством призывов к усовершенствованию менеджмента. Она не имела власти для того, чтобы назначать кого-либо на ответственные посты в "Газпроме". Это правление "Газпрома" назначило Алексея Миллера. Никто из Sovereign Global Investment никогда лично не встречался с президентом Путиным, не выбирал Миллера на его должность и даже не утверждал его кандидатуру". Представитель добавил, что Сингхем "гордится" тем, что помог бывшим советским республикам перейти к рыночной экономике. Источник: The Mail on Sunday