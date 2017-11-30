Доклад: США проигрывают России и Китаю в борьбе за искусственный интеллект

Россия и Китай хотят революционизировать свои вооруженные силы при помощи искусственного интеллекта - сферы, в которой США рискуют отстать, согласно опубликованному в среду новому докладу бывших сотрудников министерства обороны и экспертов в этой области, сообщает Newsweek.

В докладе правительственной аналитической организации Govini и бывшего главы министерства обороны Роберта Уорка говорится, что два крупнейших военных конкурента Америки быстро продвигаются в сфере искусственного интеллекта, оставляя американской армии выбор, хочет ли она "возглавить грядущую революцию или пасть ее жертвой", передает издание.

"ВС России используют искусственный интеллект в крылатых ракетах и беспилотных летательных аппаратах. На прошлой неделе Россия объявила об успехах своего плана по отправке в космос робота "Фёдор" (Final Experimental Demonstration Object Research). Этот передовой робот может также управлять автомобилями, выполнять упражнения и, возможно, помочь вывести российский космический корабль "Федерация" на орбиту к 2020 году. Россия также продемонстрировала боевой костюм пехоты третьего поколения "Ратник-3", - говорится в статье.