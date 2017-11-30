Изнасилования и украинская гражданская война: как сексуальное насилие разжигает обе стороны конфликта

"Волчица спасла Гайдэ Ризаеву от насильников, но не могла защитить ее от ужаса, который ей предстояло лицезреть", - повествует журналист Джек Лош в американском журнале Newsweek. Как рассказывает автор, в июле 2014 года Ризаева, мать, которой едва за 30, доставляла снабжение украинским силам на беспокойном востоке страны, когда она и трое ее спутников были взяты в плен пророссийскими сепаратистами. "Боевики захватили группу - журналиста, священника, Ризаеву и их водителя - и отвезли их на ближайшую базу, где заперли их в импровизированной тюрьме, - говорится в статье. - Ризаева - которая была на четвертом месяце беременности - рассказала, что пришли чеченские солдаты и начали избивать пленников ботинками, кулаками и прикладами". Женщина рассказала, что ее так сильно ударили, что у нее случился выкидыш.

"В то время как мужчины швыряли ее по комнате, они заметили татуировку волчицы у нее на спине, - передает журналист. - Животное почитается в Чечне, и мужчины перестали на нее нападать". "Они спросили меня, не из Чечни ли я", - рассказала Ризаева, крымская татарка, которая бежала во время российской аннексии своей родины в 2014 году. "Я сказала "нет", но они проявили ко мне уважение из-за моей волчицы и потому, что я мусульманка", - цитирует автор женщину. Солдаты не стали продолжать надругательства над Ризаевой, но, как она рассказала, ей пришлось наблюдать, как ее тюремщики раздели двух пленников-мужчин и изнасиловали их дубинками.

"Война вызвала сексуальное насилие с обеих сторон - и почти во всех случаях никто не наказывает виновных, - сообщает автор. - Выжившие постепенно дают показания, предоставляя свидетельства насилия, вынужденной проституции, сексуального рабства, увечий и изнасилований в тайных тюрьмах на линиях фронта". Издание пишет, что наблюдатели за соблюдением прав человека зафиксировали сотни случаев сексуального насилия и, по их подозрениям, о многих других случаях не сообщается из-за опасений преследований, культурных предрассудков, травм и слабой системы правосудия, среди всего прочего.

"На сепаратистской территории, верной Москве, сотни тысяч мирных жителей живут при военной диктатуре, - рассказывает Лош. - Это черная дыра для прав человека, где сексуальное насилие может применяться безнаказанно. Но и на территории, контролируемой украинским правительством, правоохранительные органы провели лишь несколько нерешительных расследований. Критики говорят, что Киев не соблюдает принцип верховенства права и испытывает трудности с привлечением к ответственности своих собственных солдат".

В ходе решающего испытания украинского правосудия суд в Киеве в апреле отправил за решетку членов расформированного проукраинского батальона "Торнадо" за пытки и сексуальное насилие над мирными жителями в Луганской области в начале 2015 года, говорится в статье. Хотя в общем, добавляет автор, шансы на судебное преследование невелики, и выжившие жалуются на вялые, неэффективные полицейские расследования.