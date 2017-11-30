ЕС и Африка пытаются вырваться из постколониального тупика

"На саммите Европейского и Африканского союзов в Абиджане пытаются вести переговоры по-партнерски. Но встречу нарушает скандал вокруг порабощенных мигрантов и призраков колониализма", - передает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

На саммите в Абиджане должны быть преодолены "старые, постколониальные модели", переговоры должны вестись на равных - в этом все едины, передает издание.

"Для лидеров африканских стран это означает, прежде всего, более справедливые условия внешней торговли. Страны должны больше получать за добычу их сырья иностранными концернами. Они также хотят получать больше инвестиций вместо экономической помощи и более удобный доступ к Европе, как для экспорта товаров, так и для людей, - пишет журналист. - Но когда европейские лидеры говорят о новой эре в отношениях, они расставляют приоритеты несколько иначе". По мнению автора, европейские страны больше не хотят играть роль "колониального злодея", который, например, как в случае с Францией, обвиняется в империализме из-за военной активности в Африке, вместо того чтобы получать благодарность. Также европейские государства хотят, чтобы Африка приняла на себя ответственность за кризис беженцев.

"Постколониальная травма кристаллизуется сейчас в Ливии, где выброшенные на берег неимущие беженцы продаются в качестве рабов", - пишет журналист, напоминая о недавнем репортаже телеканала CNN, по сообщению которого, молодых мужчин продавали на аукционе за 400 долларов.

Президенту Нигера Иссуфу удалось поставить тему продажи рабов на аукционе на повестку дня саммита. "Кажется, нет темы, которая придавала бы отношениям Африки и Европы такой эмоциональный характер, как тема рабства, - отмечает автор. - Для некоторых африканцев шокирующие рынки рабов являются, вероятно, знаком продолжающегося презрения и обесчеловечивания темнокожих. Европейские политики, напротив, защищаются от обвинений".

"Кто организует торговлю людьми? Это африканцы, мой друг. Прекратите говорить: проблема в других. Есть африканцы, которые порабощают других африканцев. Мы боремся с ними, а Вы не читайте мне нравоучительных лекций", - заявил Эммануэль Макрон во время своего визита в Уагадугу в ответ на вопрос о ситуации в Ливии.

Как сообщает издание, население Африки, составляющее сейчас 1,2 млрд человек, увеличилось вдвое за последние 25 лет и, согласно прогнозам, к 2050 году также удвоится. "Многие обсуждаемые на саммите вопросы, начиная от миграции и заканчивая религиозным радикализмом, терроризмом, безопасностью и финансированием военного союза G5 Sahel, зависят от этого несоответствия между экономическим и демографическим ростом", - пишет журналист. Ежегодно мигранты переводят из Европы в Африку 32 млрд долларов - эта сумма превышает ежегодную экономическую помощь со стороны ЕС в размере 21 млрд долларов, а также равняется общей сумме прямых инвестиций из Европы, сообщает издание.

"Такую исходную ситуацию вряд ли можно изменить на двухдневном саммите путем принятия пары решений", - считает автор. К тому же у африканской стороны часто возникает подозрение, что ЕС оказывает помощь Африке только для того, чтобы ограничить поток мигрантов в Европу, то есть из эгоистических мотивов. Речь о партнерстве тогда только маскирует тот факт, что Европа пытается сделать все, чтобы африканцы остались стоять еще "за своими дверями". "Европейцы в ответ высказывают недовольство тем, что с помощью обвинений "европейской крепости" Африка пытается уйти от ответственности за бедственное положение беженцев", - пишет автор.

К тому же, как отмечается в статье, развитие и благосостояние не могут автоматически предотвратить миграцию. Согласно исследованиям, по крайней мере, в среднесрочной перспективе экономический подъем будет, наоборот, способствовать развитию мобильности и миграции. "Возможно, было бы полезным, вместе с символичными объятиями и демонстративными технократическими позами, для разнообразия хотя бы раз признать, насколько беспомощны страны в этих вопросах", - пишет в заключение журналист.