Рваные джинсы в Турции? Их носят только иностранные шпионы

"Общество давно не критикует рваные джинсы. Или?.. Околоправительственная пресса в Турции, кажется, раскрыла сенсацию", - пишет Даниэль Штайнфорт в Neue Zürcher Zeitung.

Информация, поступившая из Турции, представляет нам рваные джинсы в совершенно новом свете. Как сообщает газета Yeni Akit, рваные джинсы предпочитают носить иностранные шпионы и турецкие агенты - якобы для того, чтобы узнавать друг друга, обращая внимание на расположение дыр в одинаковых местах! Как пишет турецкая газета, спецслужбы вовремя распознали этот метод.

Несколько недель назад, продолжает корреспондент, переполох в Турции произвели футболки - белые футболки с надписью "Hero". Как сообщает еще одна газета, приверженная теориям заговора, - турецкая Sabah, - эта надпись представляет собой аббревиатуру от "Hoca Efendi Razi Olsun" - "Да благословит вас великий мастер". "Так как под "великим мастером" можно подразумевать только проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкое правительство обвиняет в попытке переворота в 2016 году, ясно, что этот предмет одежды - отличительная черта темных сил", - передает NZZ. По информации издания, в целях безопасности несколько человек, одетых в футболки с надписью "Hero", подверглись задержаниям.

"Однако любителям рваных джинсов такая судьба пока не грозит", - с иронией отмечает журналист. Только один из турецких брендов продает в год около 23 млн джинсов, а это наверняка осложнит слежку за их обладателями. "Но, возможно, правительство уже напало на след других личностей - например, тех, кто носит немецкие сандалии. У изобретательности и паранойи нет границ", - замечает Штайнфорт.