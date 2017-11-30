Как я потроллил Путина и выжил, чтобы рассказать эту историю

Лавина глянцевых ток-шоу охватила российское телевидение в прайм-тайм после военной авантюры Владимира Путина на Украине в 2014 году, пишет в статье для Politico уроженец Донбасса Петр Залмаев, директор "Евразийской демократической инициативы" (Eurasia Democracy Initiative, Нью-Йорк), НКО с офисами в Киеве.

Вскоре и он, по его словам, начал получать приглашения принять в них участие.

"На российском телевидении символические проукраинские участники выбираются по их способности сыграть определенную роль: в зависимости от ток-шоу, они могут быть безумно серьезными и рассудительными, или слегка абсурдными и нелепыми, или откровенными клоунами. Как правило, имеется, по крайней мере, один гость с Украины и один мнимый союзник - как правило, легко становящийся посмешищем человек с Запада или дискредитированный местный "либерал", - пишет Залмаев.

По мнению автора, когда ведущий сочтет, что они получили "достаточное" количество времени и внимания, начинается свара.

"Почему они готовы пойти на такое публичное унижение?" - задается вопросом автор. Некоторые, по его мнению, делают это в попытке донести истину, а большинство - за деньги. По словам Залмаева, ему за участие предлагали от 500 до 1000 долларов.

"Когда я, наконец, уступил и согласился поучаствовать в "60 минутах", я попытался сделать это на собственных условиях: бесплатно и по Skype", - пишет он. По словам Залмаева, он использовал свое время, чтобы обратиться к российскому президенту напрямую и прибегнул к гротескной сатире: призвал его продолжать преследовать агрессивный план по доминированию на всем континенте и продемонстрировал кухонные ножи как намек на его бряцание оружием.

По крайней мере, какое-то время публика была на его стороне, отмечает автор. "Ведущие не могли понять, был ли я фанатом Путина или высмеивал российскую позицию", - пишет он.

Это было незначительное "театральное выступление", отмечает автор, но на фоне того, как путинская дезинформация распространяется в западных либеральных демократиях - включая США, - "опыт Украины служит напоминанием о том, что у нас есть обязанность попытаться сделать все, что в наших силах, чтобы нанести ей урон".