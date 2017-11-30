Наступление "черного" созвездия

"Есть новые поколения и старые главари, которые не хотят уходить. Есть те, кто маскируется и нацеливается на парламент, и те, для кого существует только улица: мы должны быть там, говорят они. (...) Улица, с которой надо прогонять мигрантов, наркоманов, "преступников". Улица дозоров для поддержания порядка, где они маршируют против упадка, чтобы "помогать людям", - повествует журналист итальянской газеты La Repubblica Паоло Берицци. Как рассказывает журналист, правее крайне правых в Италии чего только нет. Это кипящая магма, и даже Digos - Подразделение общих расследований и специальных операций полиции - и государственные аппараты, которые изучают этот мир, затрудняются очертить его границы. "Единственный несомненный факт - это то, что неофашистские (и неонацистские) группы давно вернулись, они метят выше и набирают поддержку", - говорится в статье.

Ведущим представителем движений крайне правых 2.0 в Италии является CasaPound Italia, у которой 104 отделения на всем Апеннинском полуострове, сообщает журналист. Они были культурным центром, а затем "фашисты третьего тысячелетия" стали партией. "А так как политика затратна, они быстро научились соединять активистскую деятельность с бизнесом (возьмем их связи с "Национальным фронтом", финансируемым Путиным, и коммерческую деятельность)", - отмечает Берицци. На последних выборах в местные органы власти партия имела внезапный успех и теперь нацеливается на парламентские выборы.

"Черные черепахи" (символ CasaPound) за эти годы "каннибализировали" своего конкурента - "Новую силу". "Новая сила" была основана двумя "черными" террористами и является самой давней партией эпохи, последовавшей за прекращением существования Итальянского социального движения (партия, основанная ветеранами фашистской партии Муссолини. - Прим. ред.), она принимала участие в выборах с 1999 года и с 2008 года имеет офисы во всех областях, - передает автор. - На выборах партия набирает ничтожное количество голосов, но и число новых членов на местах также безрадостно. Поэтому "Новая сила", которая вдохновлена румынской "Железной гвардией", одним из самых кровавых антисемитских движений Европы, недавно подняла планку: тому свидетельства "поход на Рим" (или "поход патриотов") 4 ноября, плакат в стиле Итальянской социальной республики (марионеточное государство, образованное в сентябре 1943 года на оккупированной Германией территории Италии. - Прим. ред. ) с белой женщиной, которую насилует черный солдат. Мантра - "Италия - итальянцам".

Неофашисты сбрасываю кожу, говорится далее. Они нацеливаются на ассоциации, продуктовые наборы, на помощь "коренному населению". У каждой группы есть ответвления, НКО, кооперативы, которые осуществляют "гуманитарную" деятельность.

Моделью почти всех неофашистских движений в Италии являются греки из "Золотой зари", рассказывает журналист. "Они тоже раздавали продуктовые наборы - днем. А ночью избивали железными прутьями мигрантов. Потом они прошли в парламент: 17 депутатов".