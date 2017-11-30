Анорексия - болезнь, а не Easy-Lifestyle

"Главный вопрос любой политики по борьбе с наркотиками можно свести к простой формуле: запрет или регулирование? Поможет ли запрет вещества решить проблему - или он приведет только к тому, что все начнет развиваться нелегально и будет тяжело поддаваться контролю? Те же вопросы возникают, когда речь идет не о наркотической, а о поведенческой зависимости", - пишет Мишель Бинсвангер на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

Феномен так называемых блогов Pro-Ana (от Anorexia nervosa, анорексия) является давно известным и обсуждаемым. В этих блогах под хештегами Thinspiration или Fitspiration больные анорексией обмениваются фотографиями истощенного тела, подталкивают друг друга к голоданию или интенсивным занятиям спортом. А также обмениваются практическими советами, например, о том, как на максимально возможное время подавить в себе чувство голода, передает издание.

Как сообщают эксперты, анорексия может быть "заразной": так, в социальных сетях болезнь представляется "привлекательной жизненной опцией для избранных", и это усиливает эффект исключительности подобных страниц. Посетительницы страниц, посвященных анорексии, почти всегда развивают у себя нарушения пищевого поведения либо уже больны. Также те, кто публикует фотографии под хештегом Fitspiration и подобными, имеет повышенный риск заболеть анорексией, сообщает издание.

Именно поэтому уже несколько лет назад Instagram запретил подобные хештеги, правда, это имело незначительный успех, так как постоянно появляются новые хештеги, под которыми заинтересованные люди публикуют соответствующие фотографии.

Журналистка отмечает, что существуют и эксперты, которые позитивно оценивают блоги, посвященные анорексии: якобы в них заболевшие находят единомышленников и понимание и таким образом психологически готовятся к выздоровлению.

"Является ли это аргументом в пользу интернет-страниц, посвященных анорексии, спорно", - пишет Мишель Бинсвангер. Первой европейской страной, запретившей пропаганду анорексии, стала Франция. Соответствующий законопроект существует сейчас и в Италии.

"Благодаря подобным законам нельзя побороть анорексию и лежащие в ее основе проблемы - то, что женщины ощущают на себе сильнейшее социальное давление по поводу своего тела и что это давление только растет благодаря социальным сетям. Однако эти законы могут способствовать появлению у общества осознания того, что анорексия - это тяжелая, смертельная болезнь, а не просто опция Easy-Lifestyle", - подытоживает журналистка.