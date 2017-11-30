"Работой над преступлениями боснийской войны Международный трибунал по бывшей Югославии добился признания. Досадно, что эта инстанция больше не будет существовать", - пишет Эрих Ратфельдер на страницах немецкого издания Tageszeitung.

Гаагский трибунал вынес свой последний приговор. Суд утвердил приговоры, вынесенные первой инстанцией в отношении хорватских преступников, виновных в этнических чистках во время боснийской войны, передает издание.

"Проработка прошлого всегда давалась Хорватии с трудом. Например, представители националистических кругов, как и прежде, симпатизируют кровопролитному режиму усташей, поддерживавшемуся некогда милостью Муссолини и Гитлера. Как и прежде, преступления этого режима представляются в другом свете и оправдываются преступлениями других сторон", - пишет автор.

"Такой же спектакль можно видеть сейчас и в отношении Боснии", - отмечает журналист. В Хорватии и Сербии в 1991 году существовало единое мнение касательно территориального разделения Боснии и Герцеговины. Боснийское население должно было быть уничтожено или изгнано. "Несмотря на натянутые отношения между обеими нациями, их вожди, Франьо Туджман и Слободан Милошевич, были едины в одном: в принципах тоталитарного националистического мышления. В таком мышлении нет места для сопереживания жертвам, есть только холодная, смертоносная власть, для описания которой недостаточно слова "этнические чистки", - считает Эрих Ратфельдер.

"И все же суду удалось пролить свет на темные балканские события. И выступить цивилизатором. (...) Обстоятельства вокруг самоубийства обвиняемого генерала Слободана Праляка ничего не меняют: Сербию и Хорватию настоятельно призвали к переработке собственного прошлого и собственных преступлений", - утверждает корреспондент.

"К сожалению, Гаагский суд теперь распустят вместо того, чтобы расширить его до мирового суда против всех военных преступлений. В том числе преступлений таких держав, как США, Россия и Китай. Это был бы цивилизаторский шаг", - пишет автор в заключение.