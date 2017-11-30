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30 ноября 2017 г.
30 ноября 2017 г.

Мэттью Мур | The Times

Интернет-гиганты являются угрозой обществу, утверждает директор телеканала

Интернет-гиганты, такие как Facebook и Google, представляют собой "очевидную и фактическую угрозу гражданскому обществу" в Британии, предупреждает директор ITV, по данным The Times.

Влиятельные интернет-компании не учитывают этическое воздействие своих платформ, потому что большая часть их основателей имеют техническое образование, заявил сэр Питер Бэзелгетт.

"На нас оказывают влияние и в некоторых случаях даже управляют нами люди, которые не проживают в нашей стране", - заявил он на конференции в Лондоне.

Он призвал Facebook и Google, которым принадлежит YouTube, согласиться с более жесткими регулирующими нормами и опроверг их претензии на то, что они являются платформами, а не издателями, как "откровенно несостоятельные".

"Две компании установили своего рода "дуополию" на мировом рынке рекламы, подрывая бизнес-модели теле- и радиовещательных компаний, газет и интернет-издателей. Их также обвиняют в том, что им не удалось справиться с распространением фейковых новостей и российской дезинформации", - добавляет автор.

Источник: The Times


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