30 ноября 2017 г. Мэттью Мур | The Times Интернет-гиганты являются угрозой обществу, утверждает директор телеканала Интернет-гиганты, такие как Facebook и Google, представляют собой "очевидную и фактическую угрозу гражданскому обществу" в Британии, предупреждает директор ITV, по данным The Times. Влиятельные интернет-компании не учитывают этическое воздействие своих платформ, потому что большая часть их основателей имеют техническое образование, заявил сэр Питер Бэзелгетт. "На нас оказывают влияние и в некоторых случаях даже управляют нами люди, которые не проживают в нашей стране", - заявил он на конференции в Лондоне. Он призвал Facebook и Google, которым принадлежит YouTube, согласиться с более жесткими регулирующими нормами и опроверг их претензии на то, что они являются платформами, а не издателями, как "откровенно несостоятельные". "Две компании установили своего рода "дуополию" на мировом рынке рекламы, подрывая бизнес-модели теле- и радиовещательных компаний, газет и интернет-издателей. Их также обвиняют в том, что им не удалось справиться с распространением фейковых новостей и российской дезинформации", - добавляет автор. Источник: The Times