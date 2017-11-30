Исследование: к 2050 году число мусульман в Европе может увеличиться втрое

Число мусульман в Европе в ближайшие годы значительно вырастет, возможно, в несколько раз. Это прогнозируют авторы исследования, проведенного аналитическим фондом Pew Research Center. Немецкой Die Welt удалось ознакомиться с его результатами.

"Авторы исследования объясняют, в каком объеме будет увеличиваться доля исламского населения Европы - в том числе в случае гипотетического закрытия всех границ в Европу и полного завершения процесса, в том числе, законной миграции - например, в форме выдачи рабочих виз", - говорится в статье.

Всего авторы рассматривают в своей работе три возможных сценария, сообщает Грау.

"Согласно первому, так называемой "нулевой миграции", во всех 30 европейских странах численность мусульманского населения вырастет с 4,9% до 7,4%, а в Германии - с 6% до 8,7%. Дело в том, что уже приехавшие мусульмане в среднем на 13 лет моложе местного населения и демонстрируют более высокие показатели рождаемости".

"Сценарий номер два, - продолжает автор, - исходит из "умеренной миграции". Речь идет о том, что в Европу не будут пускать тех, кто ищет защиты и подает заявление на получение статуса беженца; путь сюда будет открыт только тем, кто имеет студенческую или рабочую визу. Эффектом от этих мер, по мнению авторов исследования, станет удвоение доли мусульманского населения в Европе до 11%".

"Третий сценарий, предусматривающий "высокий уровень миграции", описывает вероятность миграционного потока, сравнимого с тем, что наблюдался в период с 2014 по 2016 год. В результате этого предполагаемого развития ситуации доля мусульман в Европе вырастет (...) примерно втрое", - комментирует журналист.

"Все три сценария, - указывает издание, - имеют дело с абстрактными моделями".

По словам главного автора исследования, демографа Конрада Хакетта, эти сценарии - не что иное, как "умозрительные эксперименты, идея которых заключается в том, чтобы продемонстрировать различные возможности, вместо того чтобы делать какие-либо предсказания".

Эти расчеты в духе "что было бы, если...", по мнению эксперта, "могли бы стать как для тех, кто принимает политические решения, так и для общественности возможностью почувствовать, как ограничительная миграционная политика может сказаться на численности мусульман в Европе".

Цифры и конкретные модели развития ситуации авторы исследования называют гипотетически вероятными. "Однако это не исключает принципиальной перспективы, заключающейся в приросте мусульманского населения в Европе. Но это, в свою очередь, автоматически не означает "исламизацию Европы" в духе формирования мусульманского большинства в обществе - по крайней мере, до середины столетия", - говорится в статье.

Второй очевидной тенденцией автор публикации считает то, что "европейское общество стареет и сокращается".

Как признает Хакетт, в своем исследовании они не учитывали такой аспект, как воссоединение прибывших мигрантов с их семьями. Кроме того, в своих расчетах эксперты принимали во внимание только тех, кто получил статус беженца, - это означает, что те, чья заявка была отклонена, должны быть депортированы, указывает автор.

"Страны Европы, - продолжает Ансгар Грау, - не в равной степени столкнутся с приростом мусульманского населения. Так, предполагают авторы исследования, в таких странах, как Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Румыния, Хорватия и Португалия, уровень миграционного потока останется низким. Это связано либо с соответствующими мерами, предпринимаемыми властями, либо с низкой привлекательностью социальных систем и экономик этих стран для мигрантов".

"Для функционирования совместного проживания в обществе решающим фактором становится не религиозная принадлежность, а готовность договариваться о совместных ценностях в духе демократии и правового государства", - заключает автор статьи.