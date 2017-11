30 ноября 2017 г. Розалинд Хельдерман и Элис Крайтс | The Washington Post Российский миллиардер - наш сосед: сторонник Путина связан с одним из самых шикарных особняков в Вашингтоне "Когда роскошный особняк Хафта в Вашингтоне, близ Embassy Row, сменил владельца в 2006 году, это было одной из самых крупных сделок по продаже недвижимости в истории города - и одной из самых загадочных", - пишут журналистки The Washington Post Розалинд Хельдерман и Элис Крайтс. Дом площадью 2137 кв. м с семью спальнями, полом из итальянского мрамора и люстрой, которая некогда висела в Парижской опере, был продан вдовой магната в сфере дискаунтеров Герберта Хафта за 15 млн долларов наличными компании, зарегистрированной в штате Делавэр, говорится в статье. Покупатель так и не был назван. Однако благодаря интервью и изученным документы газета может впервые раскрыть, что "особняк связан с российским миллиардером, который является ключевым союзником российского президента Владимира Путина и давним бизнес-партнером Пола Манафорта, бывшего главы штаба президента Трампа, которому недавно было предъявлено обвинение". Издание выяснило, что "с одним из самых престижных адресов в центре Вашингтона, в окружении жилищ влиятельных политических фигур и иностранных посольств, уже более десяти лет тайно связан российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска". В мае советник Белого дома Келлиэн Конуэй и ее семья приобрели дом по соседству за 7,7 млн долларов, сообщают авторы. Вернон Джордан, близкий советник президента Билла Клинтона, живет напротив. Несколько людей, осведомленных об особняке, рассказали газете, что Дерипаска известен им как владелец собственности. По словам источников, он руководил крупными ремонтными работами и посетил дом несколько раз начиная с 2010 года. Как показывают корпоративные документы, базирующаяся в Нью-Йорке компания Gracetown, которая занимается этой собственностью, управляется бизнес-партнером Дерипски, передают журналистки. Особняк находится менее чем в 800 км от дома вице-президента США Майкла Пенса и примерно в 1,6 км от российского посольства. Из вашингтонского реестра недвижимости следует, что особняк был куплен в 2006 году компанией с ограниченной ответственностью Hestia International, которая была зарегистрирована в том же году в Делавэре. В интервью газете вдова Хатфа сказала, что ей неизвестна личность покупателя и что она благодарна за то, что продажа состоялась быстро и без огласки. "Весь процесс был осуществлен очень конфиденциально", - рассказала бывшая собственница. Человек, который ответил на звонок домофона на воротах дома на прошлой неделе, переадресовал вопросы о собственности в нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. Как следует из общедоступных документов, джип, припаркованный на въезде в дом, зарегистрирован на Gracetown. Согласно нью-йоркским корпоративным документам, исполнительный директор Gracetown - Грэм Бонэм-Картер, информируют авторы. Он живет в Лондоне и, согласно его странице на LinkedIn, работает на компанию под названием Terra Services, которая, как следует из британской отчетности, принадлежит Дерипаске. Бонэм-Картер не ответил на запросы редакции, направленные через Facebook и LinkedIn. При участии Кэрол Леоннинг, Тома Хамбургера и Джульет Эйлперин Источник: The Washington Post