Если Северная Корея ударит по США ядерной ракетой, как можно ее остановить?

"Северная Корея может сделать ядерную бомбу, а еще у нее есть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), способная долететь до материковой части США. На случай запуска такой ракеты Пхеньяном у США имеется система, созданная для разрушения бомбы в космосе. Она обошлась в 40 млрд долларов, - сообщают Бонни Берковиц и Арон Стекелберг в The Washington Post. - Чего мы не знаем, будет ли ее использование успешным".

"Эта система, которая называется Наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), еще не доработана. С момента приведения ее в боевую готовность в 2004 году она не смогла уничтожить муляж боеголовки в ходе шести испытаний из десяти, но два последних испытания прошли успешно", - говорится в статье.

Далее журналисты описывают каждую из перечисленных ниже стадий уничтожения боеголовки:

Северная Корея запускает МБР;

спутники и радары засекают ракету и отслеживают ее перемещение;

ракета выпускает боеголовку и обманки;

GMD выпускает перехватчики;

перехватчик выпускает средство поражения;

средство поражения находит боеголовку.

"Во время майского испытания все прошло отлично. Но последствия небезупречной операции могут быть катастрофическими", - указывают авторы.

"Если Северная Корея пошлет шесть боеголовок с помощью МБР в США и мы достанем пять из них, вы скажете "Ого, пять из шести, неплохо", - пояснил Брюс У.Макдональд, бывший заместитель директора по национальной безопасности в Управлении науки и техники Белого дома. - Но, если в результате мы потеряем Сиэтл... мы будем чувствовать себя довольно плохо, хотя система сработает на 80% эффективно. Вот с чем мы имеем дело".

"Итак, GMD может помочь сдержать Северную Корею, потому что может сработать. Однако полагаться на то, что она нас защитит, - крупный риск", - делают вывод авторы статьи.

"Не думаю, что ракетная оборона спасет наши шкуры, - сказала физик Лора Грего, изучавшая вопрос GMD для "Союза обеспокоенных ученых". - Нам нужно решить проблему с Северной Кореей дипломатическим путем, хотя это неприятно слышать. Люди не хотят слышать, что мы уязвимы".