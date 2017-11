30 ноября 2017 г. Эндрю Рот | The Washington Post "Я люблю журналистику": российская журналистка клянется вернуться к работе после того, как выжила при атаке человека с ножом "Таня Фельгенгауэр может вспомнить почти до последней секунды тот страшный момент, когда в октябре на московскую радиостанцию, где она работает, ворвался слушатель и нанес ей несколько ножевых ранений в шею", - пишет The Washington Post. "Вначале врачи сомневались, что Фельгенгауэр - популярная ведущая радиостанции "Эхо Москвы", склонная высказываться без обиняков - когда-либо вновь сможет разговаривать или дышать самостоятельно", - отмечает журналист Эндрю Рот. "В недавнюю пятницу она сидела в итальянском кафе, пила чай и спокойно перечисляла свои травмы (повреждены яремная вена и слюнные железы, порезы на шее и руках) тихим, но решительным голосом, что доказывало: она поразительным образом оправилась от почти фатальной атаки", - говорится в статье. В тот момент она уже планировала возвращение в радиоэфир. "Я люблю журналистику, люблю свое утреннее шоу, люблю свою радиостанцию, - сказала она. - Покушение на мою жизнь этого не изменит". И, слегка улыбнувшись, добавила: "Наверно, мне придется придумать какие-то шутки про свое горло". Издание комментирует: "Некоторые элементы нападения на Фельгенгауэр напоминают длительную кампанию насилия в отношении российских журналистов. Другие, как представляется, идут вразрез с историей таких нападений. В России журналисты, навлекшие на себя раздражение влиятельных сил, особенно местных топ-менеджеров и политиков, господствующих в регионах, могут нарваться на насилие либо на нажим со стороны полиции". "Но покушение на Фельгенгауэр мало похоже на предыдущие, направленные против журналистов: на убийства, организованные гангстерами, или избиения во дворах, оно выглядит менее продуманным, в нем больше хаотичности", - считает автор. В интервью Фельгенгауэр "сказала, что надеется: внимание прессы коснется и безопасности других журналистов в разных районах России. Она отметила один случай в прошлом году, когда в Ингушетии нескольких журналистов жестоко избили, а их микроавтобус подожгли. Участники нападения не были найдены". "Пока российские власти не хотят заниматься этой проблемой и решать ее, проблема не исчезнет, что бы ни говорили знаменитости или звезды", - заявила Фельгенгауэр. Издание отмечает: "В то же самое время вмешательство видных лиц из российских правительственных кругов, возможно, спасло Фельгенгауэр жизнь. Мэрия Москвы срочно прислала на "Эхо Москвы" машину скорой помощи и "расчистило путь" для того, чтобы Фельгенгауэр госпитализировали в одну из лучших больниц страны. Другой "высокопоставленный чиновник", имя которого Фельгенгауэр не стала называть, "предложил свою поддержку в части медицинской помощи". Газета пишет: "Возможно, в атаке сыграло роль и государственное телевидение. До того как [нападавший Борис] Гриц ворвался в студию "Эха Москвы", Фельгенгауэр уделялось заметное место в документальном фильме на канале "Россия-24", в котором ее обвиняли в том, что она берет деньги у Госдепартамента США". Корреспондент отмечает: "Россия гораздо дольше, чем США, охвачена кризисом вокруг "фейковых новостей". Общество расколото на тех, кто смотрит телевизор (федеральные телеканалы воинственно поддерживают политику Кремля), и на тех, кто находит другие источники новостей. Агрессия - в адрес журналистов и тех, кто придерживается противоположной точки зрения - нарастает". "Когда люди каждый день видят, что в политическом ток-шоу можно нападать на своего оппонента, бить его, и это покажут по телевизору, то они думают, что могут делать то же самое в реальной жизни", - сказала Фельгенгауэр. "Для меня это по-настоящему болезненная тема", - добавила она. Источник: The Washington Post