Щекотливые разоблачения Коэна компрометируют Трампа

Майкл Коэн, бывший личный адвокат Дональда Трампа, признался перед судом в том, что обманул Конгресс. По его словам, переговоры о строительстве Trump Tower в Москве продолжались не до января, а до лета 2016 года - то есть до того времени, когда Трамп уже был кандидатом в президенты. Разоблачения "дадут пищу обвинениям в том, что Трамп является марионеткой Путина", комментирует пресса. "Повлиял ли проект в сфере недвижимости на позицию Трампа по санкциям в отношении России?" - размышляет NYT.

"Майкл Коэн, лояльный лжец" - так озаглавлен материал в немецкой Süddeutsche Zeitung.

"Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа, признался перед судом в том, что обманул Конгресс относительно российских сделок с недвижимостью своего бывшего работодателя, (...) так как хотел соответствовать "политическому месседжу" Трампа и быть лояльным к нему", - пишет журналист Хуберт Ветцель.

Речь идет о проекте недвижимости в Москве, над которым Дональд Трамп, занимавшийся строительным бизнесом, работал до своего избрания на пост президента, поясняет автор статьи. Для того чтобы облегчить получение разрешений на строительство в российской столице башни Трампа, Коэн в январе 2016 года связался с российским правительством, а именно с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым. На тот момент Трамп был одним из нескольких претендентов на участие в президентских выборах от республиканцев.

Ранее адвокат утверждал, что проект по строительству башни Трампа в Москве был остановлен в январе 2016 года. Но, как признался Коэн в четверг, переговоры по проекту продолжались до лета 2016 года - то есть вплоть до того времени, когда Трамп уже был кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Признания Коэна - это уже второе заявление адвоката, в котором он компрометирует своего бывшего работодателя и признается во лжи в его пользу", - напоминает Ветцель. Несколько месяцев назад Коэн сознался в том, что заплатил за молчание двум женщинам, имевшим любовные связи с Трампом.

"Новые разоблачения, пожалуй, более щекотливы в политическом смысле", - пишет автор статьи, отмечая, что "критики президента увидят в них причину преимущественно дружественной позиции Трампа по отношению к Путину".

"Разоблачения дадут пищу их обвинениям в том, что Трамп является марионеткой Путина. Но возможно и другое объяснение: тогда Трамп просто не ожидал, что когда-нибудь станет президентом. Поэтому у него не было оснований слишком рано прекращать московский проект", - полагает Ветцель.

"Смехотворность", "стыд", "подлог": вот уже несколько дней Трамп дает волю своему гневу против распространяющегося по всем направлениям расследования по российскому делу, проводимому спецпрокурором Робертом Мюллером, пишет редакция французского издания La Croix со ссылкой на AFP.

"Когда уже закончится эта незаконная охота на ведьм?" В четверг в твите Трамп выразил сильное раздражение по поводу расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, часть которого касается сговора между Москвой и его предвыборной командой, говорится в статье.

За три дня американский президент опубликовал на эту тему не менее десяти твитов. Такая нервозность, судя по всему, вызвана тем, что бывший глава ФБР Роберт Мюллер продолжает ткать свою паутину вокруг 45-го президента США, отмечает редакция.

Спецпрокурор провел переговоры о сотрудничестве со многими ключевыми свидетелями, в обмен на смягчение наказаний за их преступления. Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн, преследуемый за свои мошеннические действия, согласился разговаривать со следователями и в четверг выдал признательные показания, крайне тягостные для своего бывшего клиента, комментирует издание.

Долгое время проявлявший безупречную лояльность Коэн признался, что год назад во время закрытого заседания он соврал Конгрессу о проекте строительства недвижимости в России, которого добивался магнат, говорится в статье. В частности, он признался, что переговоры о строительстве Trump Tower в Москве продолжались после января 2016 года, что противоречило его первым заявлениям.

20 ноября Трамп в письменном виде передал свои ответы на вопросы спецпрокурора. Имея на руках эти ответы, Роберт Мюллер в ближайшее время, вероятно, завершит свое расследование. Если доказательств окажется достаточно, Трампу угрожает преследование за сговор или за воспрепятствование осуществлению правосудия, что может послужить обоснованием для начала процедуры импичмента, заключает редакция.

"Повлиял ли проект в сфере недвижимости на позицию Трампа по санкциям в отношении России?" - таким вопросом задается The New York Times.

В четверг бывший адвокат Трампа Майкл Коэн "признался, что лгал Конгрессу о ходе переговоров по судьбе проекта в сфере недвижимости", указывает газета. "Если новая версия Коэна окажется правдой, то получается, что Трамп открыто предлагал Москве примирительный и, возможно, движимый личными интересами политический жест в то время, как по-прежнему стремился к заключению деловой сделки, которая потребовала бы одобрения Кремля".

"Аннексия Крыма ужесточила антипутинские настроения большинства республиканцев. Однако с самого начала кампании в середине 2015 года, за несколько месяцев до того, как, по утверждению прокуратуры, фирма Трампа приступила к рассмотрению сделки в России, Трамп отошел от жесткой линии в отношении России, подвергнув атаке позицию Барака Обамы, которая приводила к отчуждению потенциального партнера", - говорится в публикации.

Это заставило "многих задаться вопросом, объясняется ли его позиция его заинтересованностью в продаже собственности богатым русским, которые хотят разместить свои активы в США, или его усилиями по строительству башни в Москве".

По мере продвижения кампании и после избрания Трампа президентом его пророссийская линия сохранялась. "Неясно, смогут ли следователи и прокуроры найти взаимосвязь между политической позицией Трампа по России и его экономической заинтересованностью в заключении сделки в России", - подчеркивает издание.

Однако, по словам издания, "признание Коэна в четверг повысило ту вероятность, что прокуратура может сосредоточиться на вопросе о том, почему взгляды Трампа на Россию так резко контрастируют со взглядами его партии и почему в течение его первых двух лет у власти складывалось впечатление, что он зачастую неохотно критиковал Путина за вмешательство в выборы, нарушения прав человека или его угрожающую военную позицию в отношении Европы".