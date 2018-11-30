Неправильное питание убивает людей во всех странах мира

Нехватка питательных веществ, лишний вес, избыток углеводов и жиров... ни одна страна мира не достигает целей и задач ВОЗ по борьбе против неправильного питания, которое стало одним из главных факторов риска смерти, пишет журналистка Le Figaro Дельфина Шайе.

Хроническое неполноценное питание, отставание в росте, нехватка питательных веществ, худоба, лишний вес или ожирение: проблемы со здоровьем, связанные с питанием, в той или иной форме затрагивают все страны мира. Всеобщий бич неправильного питания поражает богатых и бедных, мужчин и женщин всех возрастов, отмечает автор статьи.

Неправильное питание "представляет собой один из главных факторов риска болезни и смерти, более тяжелых, чем загрязнение воздуха или табакокурение", предостерегает Джессика Фанзо, исследовательница в американском Университете Джона Хопкинса и главный автор доклада 2018 года о питании во всем мире, опубликованного в четверг.

Это обширное исследование публикуется ежегодно с 2014 года, в нем собраны все известные статистические данные о неправильном питании по каждой стране для привлечения внимания общественных политиков и в качестве руководства к действию, указывает журналистка.

Так, большинство стран к 2025 году, судя по всему, не имеют шанса достичь целей, определенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), по улучшению питания матери, младенца и маленького ребенка, пишет автор статьи. Ни одна страна не стоит на правильном пути для борьбы с ожирением и анемией среди взрослых.

Несмотря на некоторые подвижки, общая констатация факта выглядит довольно мрачно. Дети в возрасте до пяти лет больше всего страдают от различных форм неполноценного питания: 150 млн из них обнаруживают отставание в развитии (их количество снижается, кроме стран Африки), 50 млн детей считаются исхудавшими и 38 млн имеют лишний вес, говорится в статье. Параллельно среди взрослых избыточный вес и ожирение достигают рекордного уровня, приближаясь к 40%. По женщинам это ударяет больше, чем по мужчинам.

Для борьбы с этим бедствием эксперты советуют "срочно уделить особое внимание улучшению рациона питания. Поскольку собранные данные показывают, что "население питается неправильно", передает журналистка.

По мнению экспертов, неправильные пищевые привычки распространены во всем мире. Независимо от уровня богатства, дети дошкольного возраста, подростки и взрослые потребляют слишком много сухих завтраков из рафинированных и переработанных продуктов и подслащенные напитки, а также недостаточное количество продуктов питания, полезных для здоровья, таких как фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты, сообщает Шайе.

Средства воздействия существуют, подчеркивают исследователи, приводя в качестве примера обложение налогом подслащенных напитков, а также политику, направленную на улучшение состава продуктов. В этой битве особые усилия должны быть направлены на подростков, так как в этом возрасте возрастает потребность в питательных веществах, заключает автор статьи.