Отмывание средств: обыски в Deutsche Bank

Немецкие органы правосудия в четверг отдали приказ об обыске в шести отделениях Deutsche Bank, головной офис которого находится во Франкфурте-на-Майне, в связи с расследованием по делу об отмывании средств, начавшемуся после скандальных разоблачений "Панамских документов", говорится в реакционной статье Le Figaro.

Крупнейший немецкий банк, который уже несколько лет пытается восстановить свои доходы, подозревается в том, что он "помогал своим клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях", поясняет прокуратура Франкфурта в своем коммюнике.

Сами по себе "офшорные" структуры не являются противозаконными, но они позволяют "отмывать средства, полученные в результате уголовных правонарушений", что вынуждает банки "сигнализировать" властям о любых подозрениях по этому поводу, уточняет тот же источник. При этом Deutsche Bank "не сообщил о подозрительных операциях, потенциально связанных с отмыванием денег в отношении офшорных компаний, занимающихся уклонением от уплаты налогов", до того как в апреле 2016 года разразился скандал с "Панамскими документами", тем самым не выполнив своего правового обязательства, считает прокуратура.

Формально немецкое правосудие не предусматривает преследование самого банка, расследование направлено "против двух сотрудников Deutsche Bank 46 и 50 лет, а также некоторых ответственных лиц, которые еще не идентифицированы", сообщает прокуратура.

Для Deutsche Bank, положение которого в иерархии мировых банков вот уже десять лет ухудшается и который становится объектом множества юридических процедур и страдает на бирже, это расследование добавляется к долгому списку невзгод, говорится в статье. "При любой оплошности можно свалить вину на Deutsche Bank", - подвел итог один франкфуртский адвокат на условиях анонимности.

В январе 2017 года в рамках расследования американских и британских властей крупнейший немецкий банк уже нарвался на штраф в 630 млн долларов за отмывание средств, происходящих из России. На прошлой неделе Deutsche Bank был облит грязью из-за расследования в отношении датского банка Danske Bank, корреспондентом которого немецкий банк являлся в течение восьми лет, напоминает редакция.

На бирже в четверг в 10:50 по среднему гринвичскому времени ценные бумаги франкфуртского учреждения упали на 3,47% до 8,3 евро за акцию, после того, как они уже потеряли около половины своей стоимости с начала года, заключают журналисты.