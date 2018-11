30 ноября 2018 г. Майк Макинтайр, Меган Твоуи и Марк Мазетти | The New York Times Как юрист, преступник и российский генерал добивались сделки по московской башне Трампа Роль бывшего юриста Трампа Майкла Коэна в задумке по постройке башни в Москве "снова попала в поле зрения в четверг после того, как он признал свою вину в том, что лгал перед Конгрессом", пишет The New York Times. "Однако эти усилия возглавлял преимущественно Феликс Сатер, осужденный преступник и давний деловой партнер с обширными связями в России". Чтобы запустить проект, пишет газета, "Сатер подключил генерала Евгения Шмыкова, чтобы тот помог организовать выдачу виз Коэну и Трампу для посещения России. Об этом свидетельствуют электронные письма и интервью с несколькими людьми, знакомыми с событиями". "На протяжении нескольких месяцев преступник, бывший офицер российской разведки и юрист Трампа работали над тем, чтобы устроить сделку, проведя переговоры для этой цели с помощником Путина, российскими банкирами и застройщиками. Но к июлю 2016 года, когда Трамп уже стал кандидатом в президенты от Республиканской партии и на фоне того, как накалялись обвинения в российском вмешательстве в выборы, от проекта отказались, и ни Коэн, ни Трамп в Москву не поехали", - отмечает газета. Коэн сообщил спецпрокурору Роберту Мюллеру, что его участие в проекте "было намного более длительным, его контакты с русскими и брифинги для Трампа были более частыми, чем он заявлял ранее". "Воспоминания Коэна, а также документы, связанные с работой Сатера на Trump Organization, которые были получены The New York Times, дают более полную картину деловых предприятий Трампа в Москве". В первый раз газета рассказала о существовании сделки 2016 года в прошлом году. Затем Buzzfeed News сообщил дополнительные детали, включая участие бывшего офицера российской разведки, но не назвал его. "Усилия Трампа в 2016 году были лишь новым эпизодом в длительных спорадических исканиях, уходящих корнями в 1980-е. Однако на фоне того, как бренд Трампа становился все более известным, украшая отели и коммерческие башни по всему миру, российская версия так и не стала реальностью - даже после того, как Трамп закрепил за собой товарные знаки в стране и направил на поиски сделок эмиссаров, включая своих детей", - говорится в публикации. Газета напоминает, что Сатер, американский гражданин, иммигрировавший из России ребенком, полагался на связи, наработанные им в России в 1990-х, когда он начал тайно сотрудничать с американскими разведывательными агентствами, которые, в свою очередь, помогли уменьшить ему наказание после признания вины по делу о мошенничестве на 40 млн долларов (ранее, в 1991-м, он был осужден за драку в баре на Манхэттене). "В своем докладе о российском вмешательстве в выборы республиканцы комитета Палаты представителей по разведке приняли утверждения Коэна и Сатера, что проект башни Трампа был деловым предприятием и не имел никакого политического подтекста, - отмечается в публикации. - В докладе - где не упоминается роль Шмыкова - содержится вывод, что никакие "элементы российского правительства в действительности не были напрямую вовлечены в проект". "Признание вины Коэном в четверг проливает новый свет на этот вывод. Среди прочего, Коэн теперь признает, что он не раз пытался связаться с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым, который направил помощника для обсуждения проекта башни с Коэном. По словам Коэна, у него был 20-минутный разговор с кремлевским советником в январе 2016 года". "В сообщении Коэну на следующий день Сатер упомянул Путина и сказал, что с ним кто-то связался по делу о проекте: "Они позвонили сегодня". Позднее, в мае 2016 года, он сообщил Коэну, что российский чиновник пригласил юриста на экономический форум в Санкт-Петербурге, и есть надежда, что там он может встретиться с Путиным. Коэн сначала согласился, а затем встретился с Сатером в лобби башни Трампа в Нью-Йорке и сказал, что не поедет", - пишет издание. Источник: The New York Times