30 ноября 2018 г. Дэвид Сэнджер | The New York Times Повлиял ли проект в сфере недвижимости на позицию Трампа по санкциям в отношении России? "В конце марта 2016 года Дональд Трамп, который стремительно двигался к номинации в Республиканской партии, а его помощники тайно вели переговоры о заключении сделки в области недвижимости в России, дал развернутое обоснование в поддержку того, чтобы предоставить президенту Путину то, чего тот хотел более всего: освобождение от возглавляемых США санкций, введенных после аннексии Крыма", - пишет The New York Times. "Мне не показалось, что это обеспокоило кого-то еще, кроме нас", - заявил Трамп в интервью The New York Times, которое стало первым обстоятельным описанием того, как будет выглядеть его внешняя политика в случае избрания президентом. США, заявил он, "пострадали меньше всего от того, что произошло с Украиной, потому что мы находимся дальше всех". А страны, которые находятся ближе - Германия, например, - похоже, не сильно беспокоятся. "Его аргументы зазвучали по-новому в четверг, после того как его бывший адвокат Майкл Коэн признался, что лгал Конгрессу о ходе переговоров по судьбе проекта в сфере недвижимости, - указывает газета. - Если новая версия Коэна окажется правдой, то получается, что Трамп открыто предлагал Москве примирительный и, возможно, движимый личными интересами политический жест в то время, как по-прежнему стремился к заключению деловой сделки, которая потребовала бы одобрения Кремля". "Аннексия Крыма ужесточила антипутинские настроения большинства республиканцев. Однако с самого начала кампании в середине 2015 года, за несколько месяцев до того, как, по утверждению прокуратуры, фирма Трампа приступила к рассмотрению сделки в России, Трамп отошел от жесткой линии в отношении России, подвергнув атаке позицию Барака Обамы, которая приводила к отчуждению потенциального партнера", - говорится в публикации. "Я считаю, я очень хорошо полажу с Путиным, - сказал Трамп вскоре после того, как объявил о том, что будет участвовать в президентской гонке. - Не думаю, что санкции нужны". "Это был очень необычный аргумент для кандидата-республиканца", - замечает издание. И он заставил "многих задаться вопросом, объясняется ли его позиция его заинтересованностью в продаже собственности богатым русским, которые хотят разместить свои активы в США, или его усилиями по строительству башни в Москве". По мере продвижения кампании пророссийская линия Трампа сохранялась. "Предложение поддержать Украину поставками вооружений - то, что в обычной ситуации не вызвало бы противоречий - было исключено из документа накануне республиканской конвенции. В конечном итоге все разговоры о поставках оружия были заменены призывом предоставить "соответствующее содействие", - напоминает автор публикации. "После избрания Трампа президентом Майкл Флинн, назначенный Трампом советником по национальной безопасности, вел переговоры - позднее он это отрицал - с российским послом об отмене санкций против России, введенных Обамой в ответ на попытки страны повлиять на выборы в 2016 году. Флинн был вынужден уйти в отставку после того, как стало известно, что он лгал вице-президенту Майку Пенсу о характере этих разговоров". "Неясно, смогут ли следователи и прокуроры найти взаимосвязь между политической позицией Трампа по России и его экономической заинтересованностью в заключении сделки в России, - подчеркивает The New York Times. - Президент может заявить, что иной подход к взаимоотношениям с Москвой с его стороны не связан с его экономическими интересами, и такую точку зрения разделяют некоторые эксперты по России, которые считают подход Обамы - эскалацию санкций - провальным". Однако, по словам издания, "признание Коэна в четверг повысило ту вероятность, что прокуратура может сосредоточиться на вопросе о том, почему взгляды Трампа на Россию так резко контрастируют со взглядами его партии и почему в течение его первых двух лет у власти складывалось впечатление, что он зачастую неохотно критиковал Путина за вмешательство в выборы, нарушения прав человека или его угрожающую военную позицию в отношении Европы". Источник: The New York Times