Американцы умирают все раньше

"Продолжительность жизни в США в прошлом году сократилась в третий раз подряд. Такое явление уникально для высокоразвитой страны", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Петер Винклер.

"В четверг Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали два новых доклада, и хороших новостей в них не было, - передает автор статьи. - В прошлом году передозировка преимущественно синтетическими опиоидами стоила жизни более 70 тыс. американцев. Вместе с увеличившимся на 3,7% количеством суицидов это снова привело к снижению средней продолжительности жизни".

За последние три года продолжительность жизни в США сократилась почти на четыре месяца. В рейтинге стран с наибольшей продолжительностью жизни США занимают 29-е место, средняя продолжительность жизни составляет здесь 78,6 года, говорится в публикации.

Смертность особенно возросла среди белых мужчин и белых женщин (+5,6), несколько меньше она повысилась среди темнокожих мужчин (+2,1). Среди темнокожих женщин (-6,1) и латиноамериканцев (-2,2) смертность, наоборот, сократилась.

"Значительный рост количества передозировок опиоидами связан с популярностью крайне сильнодействующих и поэтому опасных синтетических веществ вроде фентанила, - поясняет Винклер. - Количество смертельных исходов из-за передозировки фентанилом и другими синтетическими опиоидами возросло в 2017 году на баснословные 45%".

"По подсчетам газеты The New York Times, передозировка, жертвами которой стали 70 тыс. человек, давно затмила собой "рекордные показатели" других причин смерти. Так, в 1995 году более 40 тыс. человек умерли в США от СПИДа. В 2015 году свыше 38 тыс. американцев погибли от огнестрельных ранений, большинство - в результате суицида. В конце 1960-х годов более 50 тыс. человек ежегодно погибали в США в автокатастрофах", - передает издание.

По мнению экономистов Принстонского университета Энн Кейс и Ангуса Дитона, употребление опиоидов, алкоголя и использование огнестрельного оружия для суицида связано со снижением социального статуса белых американцев со средним образованием начиная с 1970-х годов. "Раньше хорошая жизнь в условиях умеренного благосостояния казалась им гарантированной. То, что теперь они умирают рано, отнюдь не всегда связано с сильной бедностью. Это скорее "смерть от отчаяния", - констатирует Винклер.