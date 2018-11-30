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30 ноября 2018 г.
30 ноября 2018 г.

Корреспондент | Der Spiegel

Новая хакерская атака на политиков, Бундесвер и посольства

По информации немецкого издания Der Spiegel, органы госбезопасности ФРГ обнаружили новую кибератаку на электронные почтовые ящики немецких депутатов, посольства и Бундесвер. "След снова ведет в Россию", - утверждает издание.

"В Федеральном ведомстве по охране конституции (BfV) сообщили в ответ на запрос: "В настоящий момент в рамках анализа [предыдущей] хакерской кампании Snake BfV удалось обнаружить новые атаки. Жертвами стали в основном представители государственного и политического секторов", - передает издание.

"По информации Der Spiegel, в случае с политиками были взломаны электронные почтовые адреса не сети Бундестага, а сети соответствующей партии. Последняя атака была зафиксирована 14 ноября", - говорится в статье.

"Согласно первым выводам, за хакерской кампанией, вероятно, скрывается российская группировка Snake, известная также как Turla. (...) Snake снова активна, подтвердил изданию высокопоставленный сотрудник органов госбезопасности. Подверглись ли утечке какие-либо данные и какие именно, пока проверяется", - сообщает издание.

Хакерскую группировку Snake, ставшую известной в Германии в результате совершенной весной 2018 года атаки на правительственную сеть ФРГ, связывают с российскими спецслужбами, напоминает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel


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