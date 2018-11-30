Майкл Коэн, лояльный лжец

"Майкл Коэн, бывший личный адвокат президента США Дональда Трампа, признался перед судом в том, что обманул Конгресс относительно российских сделок с недвижимостью своего бывшего работодателя, (...) так как хотел соответствовать "политическому месседжу" Трампа и быть лояльным к нему", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Речь идет о проекте недвижимости в Москве, над которым Дональд Трамп, занимавшийся строительным бизнесом, работал до своего избрания на пост президента, поясняет автор статьи Хуберт Ветцель. Для того чтобы облегчить получение разрешений на строительство в российской столице башни Трампа, Коэн в январе 2016 года связался с российским правительством, а именно с пресс-секретарем президента Владимира Путина Дмитрием Песковым. На тот момент Трамп был лишь одним из нескольких претендентов на участие в президентских выборах от партии республиканцев, повествует журналист.

Ранее адвокат утверждал, что проект по строительству башни Трампа в Москве был остановлен в январе 2016 года. Но, как признался Коэн в четверг, переговоры по проекту продолжались до лета 2016 года - то есть вплоть до того времени, когда Трамп уже был кандидатом в президенты от Республиканской партии.

"Признания Коэна - это уже второе заявление адвоката, в котором он компрометирует своего бывшего работодателя и признается во лжи в его пользу", - напоминает Ветцель. Несколько месяцев назад Коэн сознался в том, что заплатил за молчание двум женщинам, имевшим любовные связи с Трампом.

"Новые разоблачения, пожалуй, более щекотливы в политическом смысле, - отмечает автор статьи. - С одной стороны, они основываются на официальной договоренности между Коэном и спецпрокурором Робертом Мюллером (...). Коэн, который некогда был одним из ближайших доверенных лиц Трампа, теперь является одним из потенциально важнейших источников информации для Мюллера".

"С другой стороны, (...) критики президента увидят в них причину преимущественно дружественной позиции Трампа по отношению к Путину. Разоблачения дадут пищу их обвинениям в том, что Трамп является марионеткой Путина. Но возможно и другое объяснение: тогда Трамп просто не ожидал, что когда-нибудь станет президентом. Поэтому у него не было оснований слишком рано прекращать московский проект", - полагает Ветцель.