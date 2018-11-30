Канцлер снова захлопнула дверь в Россию

Немецкая экономика желает окончания антироссийских санкций или, по крайней мере, их послабления. Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала четко понять, что реализация таких желаний невозможна, и одновременно раскритиковала российского президента Путина, сообщает журналист Die Welt Николаус Долл.

"Мы применяем санкции не ради санкций. Я бы тоже хотела максимально хороших отношений с Россией. Но существуют международно-правовые нормы - и их мы не имеем права выбрасывать за борт", - заявила канцлер на германо-украинском экономическом форуме в Берлине.

"Она обвинила российское правительство в том, что оно нарушает стабильность не только на востоке Украины, но и в других региональных конфликтах, - передает издание. - Она назвала Грузию, Молдавию и Приднестровье, Азербайджан и Армению. "Есть ряд стран, которые не могут развиваться так, как они хотели бы. На это мы, немцы, не можем закрывать глаза".

Беспокойство по поводу российского вмешательства в дела других стран возросло в воскресенье, после того как российская береговая охрана задержала три маленьких судна украинского флота в Керченском проливе. "Теперь необходимо предоставить факты. Задержанным солдатам приходится давать так называемые признания - это нужно прекратить. Украинские солдаты должны быть освобождены", - потребовала Меркель.

"Она обвинила Путина в том, что строительством моста от аннексированного Крыма через пролив он ухудшил условия для судоходства", - передает Долл.

"Тем временем премьер-министр Украины Владимир Гройсман агитировал за дальнейшие инвестиции немецких компаний в его стране", - продолжает журналист. "Германия для нас - важный стратегический партнер. У нас работают уже 200 немецких компаний, сейчас самое время инвестировать в Украину", - заявил Гройсман на форуме в Берлине.

Премьер-министр также предостерег о дальнейших российских провокациях: "То, что происходит с нами, может случиться везде".

Канцлер развеяла беспокойство Украины по поводу того, что страна потеряет свою важную транзитную роль в поставках газа из России в ходе реализации проекта "Северный поток-2". "И после запуска "Северного потока-2" мы будем заботиться о том, чтобы Украина оставалась важной транзитной страной для поставок газа", - передает Долл слова Меркель.

Возвращаясь к теме санкций, журналист отмечает: в вопросе о том, являются ли экономические санкции верным средством для реализации политических целей, эксперты по экономике разделились на два лагеря. "Согласно опросу, проведенному среди участников Федерального объединения немецких экономистов и инженеров по организации производства, 48% опрошенных экономистов считают экономические санкции в целом подходящим средством для того, чтобы добиться желаемого политического поведения других стран".

"Однако 43% респондентов придерживаются противоположного мнения. Еще более скептически настроены эксперты конкретно в вопросе о России: 61% из 370 экономистов, принявших участие в проведенном летом опросе, выступают за отмену экономических санкций против России или, по крайней мере, за их ослабление", - сообщает Долл.