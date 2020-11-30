Нацистские деньги, украденные у жертв Холокоста, лежат в немецких банках?

"Возможно, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны и нацистской диктатуры деньги жертв Холокоста все еще находятся во владении Федерального банка ФРГ. По оценке британского историка Иана Сайера, речь может идти о сумме до 38,6 млн евро", - пишет немецкий журнал Focus.

"Когда весной 1945 года американские военные оккупировали Баварию, они быстро подхватили слухи о том, что в последние недели войны нацисты закопали в Баварии, прежде всего в Миттенвальде, огромное количество золота и наличных денег в различной валюте. Они отправились на их поиски и действительно нашли ценности, стоимость которых сегодня исчисляется миллиардами. Часть золота и денег сначала хранились в центральном земельном банке в Мюнхене", - повествует журналист Армин Фурер.

"Это среди прочего были два золотых слитка, а также бумажные британские фунты и американские доллары, которые были перевезены в Баварию из хранилищ Рейхсбанка в Берлине. Слитки представляли собой сплавы золота, которое немцы в 1940 году похитили у бельгийского государства. Их общий вес составлял 24,84 кг, на слитках была нанесена нацистская символика - имперский орел и свастика, - а их сегодняшняя стоимость составляет без малого 1,5 млн долларов США. Что касается наличных денег, то здесь речь шла о 10 405 фунтах и 426 866 долларах США - сегодня их общая стоимость могла бы составить до 38,6 млн евро", - отмечает издание.

"Многие ценности были возвращены в последующие годы их законным владельцам; однако значительная их часть также исчезла в мутных каналах преступных американских офицеров. Этот факт доказал в ходе своих многолетних исследований британский историк Иан Сайер. В 1984 году он написал об этом книгу "Нацистское золото. Тайна украденного золота немецкого Рейхсбанка", новое издание которой он снабдил дополнительной информацией".

"Тем не менее, несмотря на многолетние усилия, Сайер по сей день не смог прояснить один вопрос: что происходило с двумя золотыми слитками до того момента, как Федеральный банк передал их британскому правительству в 1996 году? И куда пропали банкноты долларов и фунтов, которые в 1945 году хранились в центральном земельном банке Баварии?".

"Никто по сей день не знает или не хочет знать, где находятся эти деньги. Иан Сайер, расследование которого началось в 1979 году и продолжается до сих пор, считает это неправдоподобным. У него есть подозрение: "В какой-то момент Федеральный банк ФРГ забрал деньги из центрального земельного банка в Мюнхене - и затем они исчезли в его бухгалтерских книгах. С тех пор банк пытается это скрыть", - сказал Сайер в разговоре с Focus. По его словам, неоднократные запросы, направленные во Франкфурт, по сей день не дали никакого результата", - говорится в статье.

При этом, когда в 1979 году историк начал свое расследование, он направил запрос в центральный земельный банк в Мюнхене, однако затем переписку с ним начал вести Федеральный банк. "Сэйер давно понял, почему: "Вероятно, тогда Федеральный банк либо владел золотыми слитками и деньгами, либо как минимум знал, где они находятся", - говорит он".

Банк заявил, что обладает некоторой информацией по данному вопросу, однако не может предоставить ее историку в связи с обязанностью сохранять конфиденциальность. "По мнению Сайера, этот ответ означал, что Федеральный банк точно знал, где хранились золотые слитки и деньги. Недоверие вызвало у историка и то, что в письме подчеркивалось, что "в основном" материальные ценности были возвращены их изначальным владельцам. Если это касалось и указанных ценностей - то почему Федеральный банк просто-напросто не сообщил об этом историку? Или же, задается вопросом Сайер, он хотел лишь сделать вид, что эти ценности давно возвращены? А если они не были возвращены, почему Федеральный банк и правительство ФРГ никогда не обращались к британскому или американскому правительству?".

"Когда в 1980 году Федеральный банк написал мне письмо, он, несомненно, знал, что среди его золотых резервов есть два золотых слитка нацистов", - уверен Сайер. И это, вероятно, касалось и иностранной валюты, ведь банкноты фунтов и долларов хранились в сейфах Федерального банка вместе с золотом, как следовало из документов центрального земельного банка в Мюнхене, которые историк получил от американского правительства".

"То, что ни один из сотрудников банка не задался вопросом о происхождении золота - с выгравированной на нем нацистской символикой - и денег, он считает абсолютно неправдоподобным", - отмечает Focus.

В 1995 году золотые слитки стали предметом обсуждения Трехсторонней комиссии по реституции монетарного золота. "Протоколы заседаний свидетельствуют о том, что министерство иностранных дел Германии было готово передать золотые слитки Банку Англии, но лишь при условии отсутствия притязаний третьих сторон. По мнению Сайера, это условие говорит о том, что банкиры из Франкфурта знали, о каком золоте идет речь в случае со слитками с нацистской символикой".

26 сентября 1996 года министерство иностранных дел Германии передало слитки - уже без каких-либо условий. Однако документ об их передаче был подписан не министерством, а Федеральным банком, указывает автор статьи.

"Для Сайера это еще одно свидетельство того, что Федеральный банк несколько десятилетий хранил в своих сейфах нацистские слитки, выплавленные из краденого золота".

"Открытым остается вопрос о том, что стало с иностранной валютой стоимостью до 38,6 млн евро, о которой до сих пор ничего не известно. (...) Тем более не опровергнуто подозрение: 38,6 млн евро могут быть деньгами, принадлежавшими жертвам Холокоста. Во всяком случае то, как Федеральный банк обращался с двумя золотыми слитками, отданными лишь в 1996 году, не увеличивает веру Сайера в то, что банк не имеет об этом никакого представления", - пишет Focus.