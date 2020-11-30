Насилие со стороны полиции, "глобальная безопасность": Эммануэль Макрон в поисках умиротворения и баланса

"(...) Большинство членов его партии в смятении, десятки тысяч демонстрантов на улице... Эммануэль Макрон понимает, что смена его политического курса в последние недели превращается в политический кризис", - пишет журналист Le Monde Оливье Фай.

"В субботу, 28 ноября, более 130 тыс. человек по данным Министерства внутренних дел Франции - и 500 тыс. по данным организаторов - в сотне городов Франции вышли на демонстрации против насилия со стороны полиции и потребовали отмены статьи 24 законопроекта о "глобальной безопасности". Толпа взорвалась от возмущения после появления видеороликов, показывающих избиение полицией музыкального продюсера Мишеля Зеклера, и репортаж о жестокой эвакуации лагеря мигрантов на площади Республики в Париже", - говорится в статье.

"Провозгласив о том, что ему "стыдно" за подобные действия полиции, глава государства теперь должен смягчить ситуацию, которая способна мобилизовать даже его избирателей 2017 года, - отмечает автор статьи. "Я видел на этой демонстрации друзей, которые обычно не выходят на улицу. Людей, которые политически, социологически нам близки", - подчеркивает один макронист, обеспокоенный возможной ритуализацией шествий, как во времена "желтых жилетов".

"Основным объектом правонарушения является статья 24, которая предусматривает наказание за злонамеренное распространение изображений сотрудников полиции. Статья может подвергнуться пересмотру, несмотря на то, что 24 ноября депутаты одобрили законопроект, - указывает журналист. "Нужно пересмотреть нашу статью, доработать ее, повторить слушания", - признала на радиоканале France Inter глава Комитета по правовым вопросам Национального собрания Яэль Браун-Пиве (партия "Вперед, Республика!", LRM), которая сожалеет об "окружающем беспорядке".

"В воскресенье днем эта тема обсуждалась на встрече в Матиньонском дворце между премьер-министром Жаном Кастексом и несколькими руководителями LRM. "Эта статья создает слишком много напряженности, сомнений, разногласий, но мы не должны вызывать у полицейских ощущение, что мы бросаем их или что большинство членов партии чувствуют себя отвергнутыми из-за того, что они проголосовали за нее", - резюмирует один из участников.

"Одно из предусмотренных решений заключалось бы в ее отмене при рассмотрении законопроекта в Сенате в начале 2021 года, и в том, чтобы довольствоваться статьей 25 будущего законопроекта о борьбе с сепаратизмом, которая предусматривает наказание за распространение информации о человеке "с целью подвергнуть его или членов его семьи непосредственному риску причинения вреда жизни, физической или психической неприкосновенности". Преступление наказывается более строго, если оно совершается против представителя государственной власти", - сообщает автор публикации.

"Министр внутренних дел Жеральд Дарманен не участвовал в таких обсуждениях. Несмотря на полемику, он остается стойким сторонником этого положения - автором которого он является, - поскольку оно позволяет ему выступать в защиту полиции, - отмечается в статье. "Окончательный итог [субботних демонстраций]: 98 раненых среди полицейских и жандармов. Я полностью их поддерживаю. Виновные в этом насилии должны быть привлечены к ответственности", - написал он в Twitter в воскресенье вечером.

"В понедельник во второй половине дня бывший ученик Николя Саркози должен ответить на вопросы Комитета по правовым вопросам Национального собрания, касающиеся правоохранительных органов. Затем его ожидает Эммануэль Макрон, который попросил правительство "поскорее внести [ему] предложения", с тем, чтобы восстановить связь между полицией и населением", - передает Le Monde.

"(...) Позицию Эммануэля Макрона, стремящегося успокоить свой первоначальный электорат перед лицом обвинений в либертицидном уклоне, и в то же время продемонстрировать своим сторонникам из правых партий свою твердость в вопросах, являющихся прерогативой государства, можно резюмировать, как поиск баланса", - комментирует Оливье Фай.

Так, президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран на телеканале BFM-TV заявил, что Макрон может стать "президентом-хамелеоном, который, в зависимости от обстоятельств, меняет свою позицию".