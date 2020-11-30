Иранская ядерная программа: бывшие дипломаты ЕС призывают к действиям

"(...) Убийство 27 ноября Мохсена Фахризаде, крупной фигуры иранской ядерной программы, еще раз напоминает нам: у европейцев ограниченные средства действий, но они не могут оставаться пассивными, ожидая, пока Джо Байден вступит в должность в январе 2021 года. Они должны разработать стратегию, чтобы попытаться оживить иранское ядерное соглашение (СВПД) на трансатлантической основе. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном в понедельник, 30 ноября, на сайте аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) шестью бывшими высокопоставленными европейскими дипломатами. Они даже не упоминают две другие стороны, подписавшие соглашение, Китай и Россию, и акцент делается на дорожной карте, которой могут следовать Париж, Берлин и Лондон", - пишет журналист Le Monde Петр Смоляр.

"После четырех лет борьбы против сокрушительных ударов администрации Трампа, которая вышла из соглашения в 2018 году, страны E3 (Великобритания, Франция, Германия) должны, по мнению подписантов, призвать Вашингтон и Тегеран снова соблюдать СВПД. Очевидно, что решающим будет вопрос о последовательности этапов. Тогда возможно было бы заняться более широким вопросом региональной безопасности и баллистической программы Ирана. Команда, собранная избранным президентом США Джо Байденом, в том числе его будущий советник по национальной безопасности Джейк Салливан, хорошо знакомый с иранским досье, не намерен довольствоваться простым изменением решения Дональда Трампа", - говорится в статье.

"(...) В тексте отмечается провал "кампании максимального давления" Вашингтона против Ирана и его "беспрецедентные санкции, оказавшие негативное влияние на простых иранцев". Подписанты предупреждают о переходном периоде в США при передаче власти от одного президента к другому. "Оставшаяся часть срока пребывания у власти администрации Трампа, вероятно, будет неспокойной, и будут специально упоминаться новые меры, призванные осложнить возвращение Байдена к СВПД", - отмечают они в своем письме, написанном еще до убийства Мохсена Фахризаде.

"(...) Чтобы предотвратить любую эскалацию, необходимо будет призвать Иран к сдержанности, особенно в Ираке, где присутствуют американские интересы, а также к взаимодействию с ключевыми странами региона, такими как Саудовская Аравия и Израиль. Еврейское государство обеспокоено возможным восстановлением США в СВПД. В пятницу, с учетом дерзости и профессионализма убийства иранского ученого, все взоры обратились на Тель-Авив. На политическом уровне у Ирана возникают другие внутренние трудности. Перспектива выборов через восемь месяцев обостряет разногласия между консерваторами и умеренными и вряд ли способствует компромиссу. До истечения этого срока вряд ли можно достичь какого-либо прогресса", - комментирует автор статьи.

"(...) До сих пор Тегеран призывал Джо Байдена к одностороннему шагу в форме прямого возврата к сделке. Однако Иран в течение полутора лет находится в состоянии управляемой пробуксовки, множа число нарушений своих собственных обязательств, например, накапливая количество низкообогащенного урана, значительно превышающее запланированный предел (в 12 раз больше). Дипломатические переговоры между европейцами и иранцами должны привести к большему реализму во взаимных ожиданиях. По мнению дипломатов, без этого невозможно будет определить "реалистичную схему снятия санкций" со стороны США и предусмотреть значительную экономическую помощь со стороны ЕС", - резюмирует Петр Смоляр.