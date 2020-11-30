Север вооружается

"Швеция резко увеличивает военный бюджет, Норвегия более интенсивно участвует в совместных учениях с НАТО, Россия тестирует в Арктике новое гиперзвуковое оружие: европейский Крайний Север готовится к потенциально неспокойному будущему", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Вооруженное нападение на Швецию нельзя исключать": такими громкими словами несколько недель назад министр обороны Швеции Петер Хультквист обосновал то, зачем армии его страны нужно больше денег. (...) В сравнении с сегодняшним уровнем расходы страны на оборону вырастут в период с 2021 по 2025 год на целых 40%, а в сравнении с 2014 годом и вовсе на 85%, - отмечает журналист Рудольф Херманн. - В 2014 году Россия аннексировала Крым и разожгла на востоке Украины сепаратистскую войну".

"Этот момент стал поворотным в отношениях между Западом и Россией, кооперация сменилась недоверием. Не в последнюю очередь это можно почувствовать в Прибалтике и на Крайнем Севере Европы - там, где участницу НАТО Норвегию связывает с Россией короткая, но прямая граница и где номинально нейтральным государствам Швеции и Финляндии приходится задумываться о том, какого курса им следует придерживаться в отношениях с крупной державой на востоке, которая ведет себя все более агрессивно".

"Явным признаком российского притязания на власть в арктическом регионе стали в начале ноября очередные испытания гиперзвуковой ракеты типа "Циркон" в восточной части Баренцева моря. (...) С помощью нее Россия может контролировать так называемый "медвежий рубеж", территорию между Нордкапом, островом Медвежий и Шпицбергеном. Его российским военным кораблям придется пересекать, если они захотят попасть из военно-морской базы Мурманска в Северную Атлантику - или же его нужно пересечь западным кораблям, если они захотят попасть в Баренцево море".

"Таким образом, с военно-стратегической точки зрения, значение "медвежьего рубежа" аналогично значению так называемого Фареро-Исландского рубежа. Последний предоставляет проход для транспорта между Северной Атлантикой и Северным морем. Контроль над этим пространством играет большую роль не в последнюю очередь и потому, что через Фареро-Исландский рубеж пролегают кабели высокоскоростной передачи данных между Северной Америкой и Западной Европой, являющиеся критической инфраструктурой", - отмечает издание.

"Новая значимость территории между "медвежьим рубежом" и Фареро-Исландским рубежом проявляется и в частоте, с которой НАТО сегодня демонстрирует там свое присутствие, причем с использованием тяжелых вооружений. Так, Норвегия присоединилась к многосторонним морским учениям под британским руководством, которые проводились в сентябре на норвежском севере", - говорится в статье.

"Джули Вильгельмсен, аналитик Норвежского института международных отношений, прокомментировала участие в сентябрьских учениях, заявив, что Норвегии необходимо доказать свою собственную обороноспособность и показать, что она, вопреки утверждениям России, не является всего лишь длинной рукой США в арктическом пространстве".

В августе особое внимание на севере Норвегии привлекло появление американской атомной подводной лодки Seawolf, которая в рамках контрольных мероприятий следовала в регион Тромсе для смены экипажа. Из-за отсутствия на севере страны базы для подводных лодок, смену экипажа пришлось проводить открыто в одном из фьордов. По иронии судьбы норвежское правительство продало базу в Тромсе в 2013 году, посчитав ее ненужной. "Это произошло именно при премьер-министре Йенсе Столтенберге, занимающем сегодня должность генсека НАТО и, вероятно, сильно сожалеющем о том шаге", - указывает автор статьи.

"Кроме того, в начале осени министры обороны Норвегии, Швеции и Финляндии конкретизировали имеющееся военное сотрудничество, заключив трехсторонний договор. (...) По мнению Нимы Хоррами, исследователя из Арктического института, Осло, Стокгольм и Хельсинки хотят обеспечить собственную дееспособность на случай, если европейская Арктика станет площадкой какого-либо конфликта в треугольнике США-Россия-Китай. Там, вероятно, опасаются чрезмерной реакции Америки на фоне растущих притязаний Москвы и Пекина на влияние в регионе", - пишет Neue Zürcher Zeitung.