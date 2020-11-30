Covid-19, занятость, демократия... Молодежь застряла в спирали пессимизма

"(...) Неожиданное появление Covid ставит новые поколения в затруднительное положение в двойном смысле этого слова. Во-первых, оно создает неожиданное препятствие для их пути прохождения к взрослой жизни и самостоятельности, в то время как несколько факторов уже и без того способствовали замедлению этого продвижения, такие как сложность включения в общество для молодых людей без образования и, параллельно для других, необходимость продолжать учебу, насколько это возможно, или трудности с финансированием собственного жилья для студентов и некоторых из тех, кто уже работает", - пишет Моника Дагно, социолог, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра Франции, в издании Slate.fr.

"(...) Перечислим новые препятствия, возникшие у постподростков. Прежде всего, это затруднения для спокойного прохождения учебы, поскольку в марте все университеты перешли на дистанционное обучение, и с тех пор они открывались только на короткий период (в частности, в октябре). Между тем, университетская жизнь с ее общительностью, возможностями для обучения, встреч и культурных мероприятий сама по себе является обрядом посвящения для начинающих и не имеет ничего общего с изучением лекций через экран, расположенный в своей комнате", - говорится в статье.

"Неблагоприятные педагогические условия сочетаются с хождениями по мукам, чтобы найти стажировки, провести опросы или личные исследования, которые сегодня являются необходимыми и важными звеньями университетского обучения, не говоря уже о невозможности пребывания за границей, также требующегося на многих курсах. К этим мучениям добавляется кризис занятости, который сегодня затрагивает всех молодых людей, даже выпускников хороших вузов. Наконец, в возрасте, когда формирование идентичности и связь с миром подпитываются дружескими и любовными отношениями, и когда первостепенное значение имеют жизнь тела и эмоции, этому бурлящему потоку приходится упорядочиваться, что обрекает многих миллениалов на необычное одиночество и/или возвращение в лоно семьи", - указывает социолог.

"Во время первого карантина 47% французских студентов сменили жилье, большинство из них вернулись к своим родителям или нашли более комфортную среду проживания - более 50% студентов элитных высших школ уехали жить в другие места, по сравнению с 39% студентов университетов. В Соединенных Штатах в результате закрытия университетов и оказания помощи по безработице наблюдалось массовое возвращение лиц младше 30 лет к своим родителям, причем до такой степени, что в сентябре 2020 года большинство этой возрастной группы проживало в их родных домах, то есть таких людей стало больше, чем во время Великой рецессии. По мере того как возрастают препятствия на пути к самоутверждению, моральный дух молодежи падает", - комментирует автор статьи.

"Два месяца, проведенные на карантине (с семьей или в одиночестве) весной 2020 года, останутся в памяти молодых людей, поскольку речь идет об уникальном опыте. Несколько опросов показали, что для молодых людей этот период сопровождался тревогой, ухудшением сна и для некоторых из них даже страхом перед нарушением своего психического здоровья и/или усилением аддиктивного поведения. Интересный момент: в марте-апреле многие молодые люди практически не выходили на улицу не из-за приверженности карантину, а, вероятно, из-за того, что они привыкли к общению на расстоянии, а также из-за страха заразиться и из-за чувства своей социальной ответственности; в результате этого чаще всего выходили на улицу именно пожилые люди", - отмечает Дагно.

"Ноябрьский возврат к карантину больше не обладает очарованием беспрецедентного исследовательского момента, ограниченного во времени. Скорее, это вызывает усталость от повторения и психологический стресс, порожденный накоплением препятствий на пути представления будущего", - пишет автор.

"Опираясь на различные источники, Financial Times рисует картину морального духа молодых людей (18-34 года) перед лицом пандемии. (...) Вера в демократию среди молодых людей, уже ослабевшая с 2016 года, сейчас находится в свободном падении (с почти 50% до 35%). Эта спираль пессимизма носит чисто поколенческий характер, тогда как для бэби-бумеров вера в демократию за тот же период довольно равномерно составляет чуть более 50% и даже выше среди самых старших (исследование Центра за будущее демократии по 75 странам)", - говорится в статье.

"Наконец, согласно исследованию Организация экономического сотрудничества и развития, главной проблемой для 15-29-летних было их психическое здоровье (55% из них), их это волновало больше, чем проблема занятости и даже образования", - сообщает социолог.

"(...) Молодежная хандра не приводит к массовому отказу от барьерных жестов. На самом деле, вопреки рассуждениям об "этих молодых людях, которые делают невесть что", они ведут себя довольно примирительно и проявляют я бдительность: так, во Франции 18-24-летние считают, что борьба с Covid должна быть приоритетом и соглашаются ограничивать свою свободу в большей степени, чем молодые активные взрослые в возрасте 25-34 лет (на это указывают несколько опросов)", - комментирует автор публикации.

"Благоприятное для осмотрительности поведение раскрывает другой аспект их психологии, и оно вполне совместимо с тем фактом, что некоторые студенты или молодые работники игнорируют санитарные рекомендации продолжают выходить на улицы и устраивать вечеринки, как прежде, удовлетворяя характерную для их возраста острую потребность в общении и взаимодействии. Столь диссонирующее поведение (я знаю, что должен защищать себя, но в конце концов я поступаю наоборот) существует и в отношении других рисков, таких неумеренное потребление алкоголя или превышение скорости на дороге", - указывает Моника Дагно.