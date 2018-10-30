Изобретены штаны, способные сдерживать запах кишечных газов

То, что выделяется при метеоризме, на 99% состоит из газов, не имеющих запаха, но в кишечнике также вырабатываются крайне зловонные производные от серы, разъясняет ABC в статье, которую подготовили неназванные журналисты научного отдела газеты.

"Чтобы люди, особенно страдающие метеоризмом, не попадали в неловкие ситуации, британская компания Shreddies создала линию нижнего белья и брюк, которые могут сдерживать неприятный запах кишечных газов. Секрет - в ткани на основе активированного угля, слой которой помещен между слоями обычной ткани", - говорится в статье. Производитель заверяет, что ткань впитывает и нейтрализует запахи, а для повторного использования ее достаточно постирать.

"Компания уточняет: чтобы эта одежда сдерживала запах, человек должен сидеть или стоять в определенной позе, дабы газы не могли найти себе "лазейку" и вырваться наружу. Кроме того, пускать ветры нужно по возможности постепенно", - пишет издание.

Помимо нижнего белья, предлагаются джинсы и пижамные штаны, а в качестве дополнительной предосторожности - подушечки с активированным углем, которые можно подложить на стул или сиденье автомобиля.