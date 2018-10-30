Фермы для майнинга биткоинов производят столько же углекислого газа, сколько все автомобили в Британии

Фермы для майнинга биткоинов могут производить парниковые газы в количестве, достаточном для повышения температуры на планете на 2 градуса за следующие 15 лет, сообщает журналист Daily Mail Гарри Петтит.

"Биткоины генерируются с помощью бесплатной компьютерной программы, решающей сложные математические задачи, - этот процесс известен как майнинг, - поясняет автор статьи. - Для создания биткоинов требуются огромные объемы вычислительных мощностей и энергии, но в стремлении разбогатеть майнеры не учитывают влияние на экологию, утверждают ученые в новом исследовании".

Эксперты из Гавайского университета в Маноа выяснили, что за один только прошлый год майнинг криптовалюты и ее расходование привели к выделению 69 млн тонн углекислого газа. По оценке британского Общества автопроизводителей и трейдеров, машины в Великобритании в 2016 году выбросили 69,7 млн тонн.

Соавтор исследования Кэти Таладай заявила: "На данный момент считается, что основными факторами непрерывного изменения климата являются выбросы, связанные с транспортом, жилищными услугами и питанием. Исследование показывает, что к этому списку следует добавить биткоин".