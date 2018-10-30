Премия Сахарова - недвусмысленный сигнал в адрес России

Присудив премию Сахарова Олегу Сенцову, Европарламент отдает дань уважения силе духа украинца, которую он продемонстрировал, находясь в российской тюрьме, считает Бернд Йоханн, возглавляющий украинское бюро Deutsche Welle.

Олегу Сенцову была присуждена правозащитная премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" - наивысшая награда, которую может присудить Европа, говорится далее. "Украинский режиссер с момента аннексии Крыма Россией, противоречащей нормам международного права, сражался за правду. Награда, - замечает журналист, - напоминает и о тех украинцах, число которых приближается к 70, кто пропал начиная с 2014 года в застенках российских тюрем по политическим причинам".

Сенцов, обвиненный в якобы имевшей место террористической деятельности и приговоренный к 20 годам заключения, стал "символом всех жертв политически мотивированного российского правосудия, которое направлено против каждого, кто посмеет открыть рот и высказаться против российской агрессии на Украине", говорится далее.

Не перестал бороться режиссер в российской тюрьме. Требуя выпустить всех политических заключенных, граждан Украины, Сенцов начал голодовку, которая продолжалась 145 дней. "Неизвестно, какие последствия для здоровья режиссера имела эта акция - семья и друзья переживают за него", - пишет автор.

Сенцов вряд ли попадет в Страсбург на вручение премии, которое состоится в декабре. "Решение Европарламента поэтому становится важным сигналом в адрес России. Европейские депутаты недвусмысленно требуют от России освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных. До сих пор Россия не демонстрировала готовности пойти на этот шаг. Другой возможностью был бы обмен заключенными - не только в России, но и на Украине есть те, кто оказался в тюрьме при весьма странных обстоятельствах. Вполне вероятно, что они попали в жернова российско-украинского конфликта. Обе стороны могли бы более решительно заняться поиском гуманного решения проблемы. И в этом смысле судьба Олега Сенцова становится символичной", - резюмирует автор статьи.