30 октября 2018 г. Гидеон Рахман | Financial Times Что будет после эры Ангелы Меркель Решение Ангелы Меркель уйти с поста главы ХДС поднимает три вопроса: чем запомнится эра Меркель, почему она подходит к концу и что будет дальше, пишет колумнист Financial Times Гидеон Рахман. "Годы канцлерства Меркель запомнятся, вероятно, как период роста процветания и могущества Германии", - считает автор статьи. Экономика Германии неуклонно росла, а до какой степени страна стала де-факто дипломатическим лидером Европы, было подчеркнуто, когда канцлер возглавила реакцию Европы на аннексию Крыма. Однако внутренняя оппозиция политике Меркель в отношении беженцев подстегнула рост крайне правой "Альтернативы для Германии", которая стала официальной оппозицией в парламенте. Уровень поддержки ХДС снижался, и последним ударом стали плохие показатели партии на выборах в Гессене. Недовольство в правящей партии растет, и Меркель теперь приходится на него реагировать. "Поскольку Германия сейчас очевидно является доминирующим игроком в ЕС, политический курс, принятый в Берлине на закате эры Меркель, будет иметь решающее значение для будущего евро, для решения вопроса с "Брекзитом" и для будущих отношений ЕС как с Россией, так и с США", - говорится в статье. Те, кто ждал от Германии защиты многостороннего, основанного на правилах порядка перед лицом националистской и протекционистской политики Дональда Трампа и реваншизма Владимира Путина, присудили Меркель неофициальный титул лидера Запада. "Но отступление Меркель, вероятно, сделает Германию более замкнутой и нестабильной, а значит, менее способной быть лидером в Европе и на международной арене", - полагает Рахман. Вероятно также, что преемник Меркель на посту лидера ХДС попытается увести партию вправо в ответ на подъем АДГ. "Это может означать, что Германия начнет занимать более "эгоцентричную" позицию по таким вопросам, как беженцы и реформа еврозоны. В свою очередь, это, вероятно, станет плохой новостью для амбициозных реформ в ЕС, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также будет означать, что ЕС займет жесткую линию в отношении Италии с ее высокой задолженностью", - отмечает колумнист. ХДС не единственная традиционная партия, которая столкнулась с проблемами. Ее партнер по коалиции, левоцентристская СДПГ, переживает еще более серьезный упадок и уступает голоса "Зеленым" и "Левой партии". "После длительного периода, когда на политическом ландшафте доминировали две центристские партии, немецкая политика становится более поляризованной и непредсказуемой. В этом плане Германия находится полностью в русле мировых тенденций", - заключает Рахман. Источник: Financial Times