30 октября 2018 г. Дамьен Каррингтон | The Guardian С 1970 года человечество спровоцировало вымирание 60% животных "С 1970 года из-за человечества исчезли 60% млекопитающих, птиц, рыб и рептилий. Ведущие эксперты мира предостерегают, что вымирание диких животных теперь переросло в чрезвычайную ситуацию, опасную для цивилизации", - сообщает журналист The Guardian Дамьен Каррингтон. Новые оценки приведены в масштабном докладе, опубликованном Всемирным фондом дикой природы (WWF), в их разработке участвовали 59 ученых со всего мира. "В докладе сделан вывод, что колоссальное и все более растущее потребление продовольствия и ресурсов населением планеты разрушает "сеть жизни", которая формировалась миллиарды лет, - систему, от которой человечество в конечном счете зависимо, поскольку она обеспечивает его чистым воздухом, водой и всем прочим", - говорится в статье. "Мы - сомнамбулы, бредущие к краю пропасти, - заявил Майк Барретт, исполнительный директор WWF по делам науки и охраны окружающей среды. - Если бы число людей на планете уменьшилось на 60%, считайте, что обезлюдели бы Северная Америка, Южная Америка, Африка, Европа, Китай и Океания. Вот масштаб того, что мы натворили". Баррет подчеркнул: "Теперь это ставит под вопрос будущее людей. Природа - это не то, чем приятно любоваться, а наша система жизнеобеспечения". "Многие ученые полагают, что в мире началось шестое по счету массовое вымирание, первое в истории, которое спровоцировал биологический вид", - напоминает газета. Издание приводит подробности: "В "Индексе "Живая планета", составленном для WWF Зоологическим обществом Лондона, снижение численности диких животных прослеживается на материале 16704 популяций млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и амфибий. С 1970 по 2014 год (последний год, на который имеются данные) популяции уменьшились в среднем на 60%". Главные причины - уничтожение естественных мест обитания животных, истребление животных с целью употребления в пищу, химическое загрязнение окружающей среды, а также непреднамеренные последствия глобальной торговли - распространение инвазивных видов и болезней. Самые пострадавшие регионы - Южная и Центральная Америка, где сводят леса, чтобы выращивать кормовую сою. "Индекс "Живая планета" критикуют за то, что в нем используются слишком широкие замеры вымирания животных и замалчиваются ключевые детали. Но все индикаторы, от темпов вымирания до степени сохранности экосистем, демонстрируют, что убыль колоссальная", - пишет газета. "Мы - первое поколение, которое знает, что уничтожает свою планету, и последнее, которое может как-то этому противодействовать", - заявила Таня Стил, главный управляющий WWF. Источник: The Guardian