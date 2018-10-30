Из-за разворота вправо Бразилия становится менее привлекательной для европейских партнеров

Новый президент Бразилии Жаир Болсонару хочет "произвести чистки" - по примеру своего американского коллеги Дональда Трампа. Государству это может дорого обойтись, в том числе навредить отношениям с другими странами, констатирует Александр Буш в своей статье на сайте Handelsblatt.

"Очевидное большинство бразильских избирателей проголосовали на президентских выборах за правого популиста, который пообещал "чистки" не только на территории Бразилии. Он хочет, чтобы его самая важная как в политическом, так и в экономическом плане страна в Южной Америке заняла новые позиции на мировой арене. При нем страна может выйти из климатических соглашений, в его выступлениях всплывала и возможность выхода из ООН. Проверке могут быть подвергнуты отношения с Китаем. Конечно, - замечает автор публикации, - можно надеяться, что мало что из этого будет реализовано. Например, в том случае, если Болсонару поймет, что его страну это приведет к внешнеполитической изоляции".

58 млн бразильцев, проголосовавших за него, наверняка не скучают по диктатуре и не хотят, чтобы были узаконены пытки и разрешено ношение оружия. "Многие отдали ему свои голоса потому, что Партия трудящихся и арестованный экс-президент страны (Лула да Силва был арестован в результате коррупционного скандала. - Прим. ред.), на их взгляд, являются худшим из зол", - пишет журналист.

Болсонару инструментализировал всплеск недовольства бразильцев нынешним политическим курсом страны, как до него это сделал Трамп. "Антидемократические позиции, идущие вразрез с правами человека, в Бразилии в одночасье стали мейнстримом. Вполне вероятно, - полагает автор, - в Бразилии действительно произойдет разворот направо".

В качестве партнера Европы и прежде всего Германии Бразилия в таком случае потеряет свою привлекательность, констатирует автор.