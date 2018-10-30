Доклад: слабая реакция Британии на убийство Литвиненко подтолкнула Россию к нападению в Солсбери

Согласно докладу аналитического центра Chatham House, поскольку Британия не приняла решительных мер после убийства Александра Литвиненко, Кремль почувствовал себя достаточно уверенно для нападения в Солсбери, пишет журналист Independent Ким Сенгупта.

Однако меры, принятые после атаки на Сергея и Юлию Скрипаль, были "по сути чуть строже", чем в случае с делом Литвиненко. "Есть риск, что те в Москве, кто готов осуществлять безжалостные секретные миссии, и на этот раз сочтут, что действия Британии "расходятся с ее риторикой, и таким образом как средство сдерживания они окажутся неэффективными", - пересказывает автор статьи содержание доклада.

"Политика, напротив, должна быть направлена на "сдерживание путем наказания" - "энергичного и нестандартного применения финансовых и надзорных инструментов, чтобы путем нанесения России материального ущерба препятствовать неприемлемым действиям в будущем", - цитирует Сенгупта.

Правительству следует подчеркнуть, что, если Россия нападет на британских граждан, оно готово использовать "Закон о санкциях и о борьбе с отмыванием денег" и добьется принятия аналогичных мер со стороны стран-партнеров, говорится в докладе. Но после "Брекзита" Великобритания должна быть готова, если придется, действовать самостоятельно.

"В докладе утверждается, что концентрация российских капиталов в Британии такова, что строгий надзор над финансовым сектором в стране будет очень разорителен для российской элиты", - передает Сенгупта.

При этом автор доклада Дункан Аллен указывает, что "Великобритания продолжает развивать экономические связи с Россией, исходя из того, что интересы бизнеса можно отделить от политических отношений, которые становятся все более конфронтационными".

В докладе указывается на то, что сообщения в СМИ о жестких мерах в отношении активов, виз и видов на жительство богатых россиян не сопровождались действиями.

Главный довод против жестких санкций - это месть со стороны России. Однако в докладе уточняется: "Важно продумать форму, которую она может принять. Часто высказывают предположение, что возобновится давление на BP и Shell, которые за последние два десятилетия несколько раз переживали жесткое отношение со стороны российских партнеров и российских госслужб". Но и России едва ли избежать риска, поскольку ущерб будет нанесен деятельности партнеров этих компаний - "Роснефти" и "Газпрому".

"Или же Россия может ввести контрсанкции в отношении британских экспортеров. В этом случае британские компании пострадают. Но все же Россия не главный экспортный рынок для Великобритании: в 2017 году он составил менее 1% всего экспорта товаров и услуг из Британии", - цитирует журналист Independent.

"Третья возможность заключается в том, что месть будет асимметричной и, возможно, будет связана с кибератаками. Это тоже нельзя исключать, но это угроза долговременная и Великобритания столкнется с ней в любом случае", - полагает автор доклада.