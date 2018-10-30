Конец эпохи Меркель: что дальше?

Канцлер Германии объявила о постепенном уходе из власти. По мнению комментаторов, Меркель ошибочно считала себя незаменимой, а после провальных итогов ХДС на выборах в Гессене "уходит побежденной". Кто же придет на ее место? Издания называют потенциальных преемников Меркель, подводят итоги ее канцлерства и прогнозируют последствия. "Немецкая политика становится более поляризованной и непредсказуемой" - в русле мировых тенденций, отмечают СМИ.

Канцлер Германии берет на себя ответственность за провальные результаты ХДС на парламентских выборах в федеральной земле Гессен и объявляет о постепенном уходе из власти, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Результаты выборов в Гессене Меркель вчера назвала "разочаровывающими и горькими". "Будучи федеральным канцлером, я несу ответственность и за удачи, и за поражения", - подчеркнула Меркель.

Как сообщила глава немецкого правительства, она намеревалась объявить о своем уходе с поста председателя ХДС на предстоящем в ноябре съезде партии, но выборы в ландтаг Гессена заставили ее сделать это заявление раньше. Она не станет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах, не будет баллотироваться в Бундестаг и стремиться занять какую-либо политическую должность. То же самое касается и возможных досрочных выборов.

"Речь Меркель была вдумчивой и наполненной личными переживаниями. После ее заявлений в политическом Берлине со всех сторон раздается одно слово: уважение. (...) Правда, есть и те, кто (...) требует и отставки Меркель с поста канцлера - здесь небывалое единство демонстрируют СвДП, АдГ и левые", - передает журналист Ханна Байтцер.

Меркель уверена в своем решении, по крайней мере, пока. Пришло время обновить партию. "Это риск", но, по ее словам, она почувствовала, что должна на него пойти.

Кто же придет на ее место? Меркель это не комментирует. Попытки определить преемника в прошлом никогда не приводили ни к чему хорошему, заявила она.

Издание называет двух потенциальных преемников Меркель - генсека партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана. "Крамп-Карренбауэр считают доверенным лицом Меркель, которая скорее будет продолжать ее курс. Министр Шпан, напротив, считается критиком политики нынешнего главы правительства", - резюмирует автор статьи.

После решения об уходе с поста председателя партии Меркель "недолго будет оставаться канцлером", пишет на страницах немецкой Der Spiegel Якоб Аугштайн.

"Эта канцлер оставалась на своей должности сверх своего времени. Это было серьезной ошибкой. И знаком непростительного самолюбия. Во время кризиса (...) Ангела Меркель считала себя незаменимой. Таковой она не является", - констатирует Аугштайн.

"В понедельник Ангела Меркель заявила, что это ее последний срок в качестве канцлера", - отмечает Аугштайн. Представление о том, что она останется в должности еще на три года, ошибочно, а то, что канцлер посчитала публику способной принять такую фантазию, недостойно, уверен журналист.

"Ей следовало бы уйти своевременно до прошедших выборов, победившей и не потерпевшей поражения, - продолжает автор статьи. - Это было бы достойным восхищения. Теперь она уходит побежденной. Так же, как и все другие до нее. В целом, в демократии это не позор. Но это печально для женщины, которая всегда рисовала для себя образ самоопределенности".

"Если в декабре Ангела Меркель уйдет с должности председателя ХДС, ее пребывание на посту канцлера продлится недолго. Это конец эры", - заключает Аугштайн.

Решение Меркель уйти с поста главы ХДС поднимает три вопроса: чем запомнится эра Меркель, почему она подходит к концу и что будет дальше, пишет колумнист британской газеты Financial Times Гидеон Рахман.

"Годы канцлерства Меркель запомнятся, вероятно, как период роста процветания и могущества Германии", - считает автор статьи. Экономика Германии неуклонно росла, а страна стала де-факто дипломатическим лидером Европы.

Однако внутренняя оппозиция политике Меркель в отношении беженцев подстегнула рост крайне правой АдГ, которая стала официальной оппозицией в парламенте. Уровень поддержки ХДС снижался, и последним ударом стали плохие показатели партии на выборах в Гессене. Недовольство в правящей партии растет, и Меркель теперь приходится на него реагировать.

"Поскольку Германия сейчас очевидно является доминирующим игроком в ЕС, политический курс, принятый в Берлине на закате эры Меркель, будет иметь решающее значение для будущего евро, для решения вопроса с "Брекзитом" и для будущих отношений ЕС как с Россией, так и с США", - говорится в статье.

Те, кто ждал от Германии защиты многостороннего, основанного на правилах порядка перед лицом националистской и протекционистской политики Трампа и реваншизма Путина, присудили Меркель неофициальный титул лидера Запада. "Но отступление Меркель, вероятно, сделает Германию более замкнутой и нестабильной, а значит, менее способной быть лидером в Европе и на международной арене", - полагает Рахман.

Вероятно также, что преемник Меркель на посту лидера ХДС попытается увести партию вправо в ответ на подъем АДГ. "Это может означать, что Германия начнет занимать более "эгоцентричную" позицию по таким вопросам, как беженцы и реформа еврозоны. В свою очередь, это, вероятно, станет плохой новостью для амбициозных реформ в ЕС, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также будет означать, что ЕС займет жесткую линию в отношении Италии с ее высокой задолженностью", - отмечает колумнист.

ХДС не единственная традиционная партия, которая столкнулась с проблемами. Ее партнер по коалиции, левоцентристская СДПГ, переживает еще более серьезный упадок и уступает голоса "Зеленым" и "Левой партии". "После длительного периода, когда на политическом ландшафте доминировали две центристские партии, немецкая политика становится более поляризованной и непредсказуемой. В этом плане Германия находится полностью в русле мировых тенденций", - заключает Рахман.