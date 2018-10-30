Когда мужчины смотрят на супергероев, они становятся более уверенными в себе

"Даже если их тело не соответствует идеалу, мужчины чувствуют себя лучше, когда смотрят на героев", - сообщает австрийское издание Kurier, ссылаясь на результаты исследования, проведенного в Университете Фризениуса.

В рамках исследования 368 мужчин в возрасте от 18 до 57 лет попросили оценить изображения супергероев: их внешность, схожесть с собой и испытываемую к ним симпатию. При этом одной из групп показывали более привлекательных и мускулистых супергероев, передает журналистка Уте Брюль.

"Рассматривание супергероев, как правило, сопровождается положительной оценкой своего физического "я", - резюмирует результаты исследования автор Мона Милонас. "Были ли рассматриваемые супергерои более или менее мускулистыми, не оказывало значительного влияния. Таким образом, исследование подтверждает потенциально положительный эффект так называемого восходящего социального сравнения, то есть сравнения собственного тела с идеализированным образом", - говорится в статье.

"Особенность типа "супергерой" (мужество, поступки и пр.), кажется, оказывает большее влияние на физическое "я", чем его тело", - пояснила автор исследования.

"Согласно результатам исследования, мужской идеал красоты - привлекательное, мускулистое тело - как таковой не приводит у мужчин к недовольству собственным телом. А если добавить другие важные показатели, например, героические черты характера супергероев, то оценка собственного физического "я" может даже повышаться", - передает Kurier слова куратора исследования Катрин Шютц.