Первый в истории "биокирпич" - из человеческой мочи

"Когда мы говорим о том, сколько энергии потребляет дом, то обычно обращаем внимание на его конструкцию, приспособленность к климатическим условиям, техническое оборудование, на то, потребляется ли энергия из возобновляемых источников", - отмечает обозреватель La Vanguardia Неус Палоу.

Однако мы забываем, сколько энергии затрачено на производство стройматериалов и других компонентов для дома - например, кирпичей, подчеркивает издание. "На производство 1 кг кирпичей из глины, добытой в карьерах Испании, нужно потратить 3,56 мегаджоулей энергии и 1,89 литра воды, при этом в атмосферу выбрасывается 270 г углекислого газа", - приводит газета данные Центра исследований энергоресурсов и энергопотребления (CIRCE).

Потому-то ученые работают над созданием биокирпича. Издание описывает работу студентов Кейптаунского университета (Южная Африка): "Самое удивительное - то, что главным компонентом служит человеческая моча". Исследование опубликовано в Journal of Environmental Chemical Engineering, его основные авторы - Сюзанн Ламберт и Вухета Мухари.

"Биокирпич формируется посредством органического процесса - совсем как раковины у морских моллюсков. По-научному это называется "микробно-индуцированное осаждение (преципитация) карбоната кальция", - пишет издание.

"Рыхлый песок колонизируется бактериями, которые вырабатывают уреазу - фермент, катализирующий распад мочевины в моче, а заодно продуцирующий карбонат кальция", - пишет издание, поясняя, что в результате песок цементируется, принимая заданную форму -например, кирпича.

"Биокирпич застывает в формах при обычной температуре воздуха. Поэтому можно обойтись без крупных выбросов углекислого газа, которыми сопровождается производство традиционных кирпичей", - говорится в статье.

"Идея использования мочевины для формирования кирпичей была опробована несколько лет назад в США на синтетических материалах, но для этих биокирпичей впервые использована натуральная моча человека", - говорится в статье.

По утверждениям издания, южноафриканцы предлагают процесс из трех стадий: вначале моча используется для производства твердых удобрений, на второй стадии оставшаяся жидкость идет на производство биокирпичей, а на третьей из излишков жидкости производятся опять же удобрения. Производство безотходное, уверяет обозреватель.