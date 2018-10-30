"Теперь и Ангела Меркель осознала, что все кончено. После решения об уходе с поста председателя партии она недолго будет оставаться канцлером", - пишет на страницах немецкой Der Spiegel Якоб Аугштайн.

"10% в Баварии, 11% в Гессене - такие потери разрушают и самосознание союза. Теперь и консерваторы, как до них и СДПГ, узнали, в какой уничтожающий водоворот превращается "большая коалиция". "Большая коалиция" - это черная дыра политики", - отмечает журналист.

"Что еще следовало сделать избирателям, чтобы в Берлине поняли, что все кончено? Забросать ведомство канцлера помидорами? Эта канцлер оставалась на своей должности сверх своего времени. Это было серьезной ошибкой. И знаком непростительного самолюбия. Во время кризиса (...) Ангела Меркель считала себя незаменимой. Таковой она не является", - констатирует Аугштайн.

Выборы в Баварии и Гессене были не просто региональными выборами, пишет автор далее. Это были сигналы Берлину. Меркель в конце концов их поняла, а Андреа Налес (СДПГ) - нет. "Конец эпохи социал-демократов - это исторический процесс. Но бедственное положение СДПГ - это провал, обусловленный человеческим фактором", - утверждает журналист.

"В понедельник Ангела Меркель заявила, что это ее последний срок в качестве канцлера. Эта новость стала неразорвавшимся снарядом, но не бомбой, - отмечает Аугштайн. - Когда Меркель еще в полном объеме обладала политической силой, она всегда настаивала на совмещении государственной и партийной должностей. Она знала, зачем: должность главы правительственной партии автоматически несет в себе притязания на управление. Теперь это, по-видимому, больше не действует? На что рассчитывает Меркель? На милость своих преемников? Но ведомство канцлера - это не приют". Представление о том, что она останется в должности еще на три года, ошибочно, а то, что канцлер посчитала публику способной принять такую фантазию, недостойно, уверен журналист.

"Ей следовало бы уйти своевременно до прошедших выборов, победившей и не потерпевшей поражения, - продолжает автор статьи. - Это было бы достойным восхищения. Теперь она уходит побежденной. Так же, как и все другие до нее. В целом, в демократии это не позор. Но это печально для женщины, которая всегда рисовала для себя образ самоопределенности".

"Если в декабре Ангела Меркель уйдет с должности председателя ХДС, ее пребывание на посту канцлера продлится недолго. Это конец эры", - заключает Аугштайн.