Отчаявшиеся Штаты Америки

"Стрельба в Питтсбурге и серия посылок с бомбами - это призыв к риторическому разоружению для всех политиков в США. В ином случае ситуация может выйти из-под контроля", - уверен журналист Der Spiegel Роланд Неллес.

Хотя насилие, в том числе политическое, имеет в США долгую и печальную историю, настоящая проблема находится глубже и она старше, чем президентство Дональда Трампа. "Это перманентная неспособность страны прийти к согласию относительного того, что является причинами ненависти и ярости и как их можно сдержать", - считает автор статьи.

"Одни требуют еще больше оружия, чтобы население могло лучше защищаться от одержимых убийц. Другие хотят ограничить владение оружием, даже вовсе запретить его, чтобы предотвратить последующие убийства. Страна практически находится в перманентном противоречии с самой собой, - отмечает Неллес. - Все впали в отчаяние. (...) Уже давно нет взаимного понимания и заметного желания риторического разоружения".

"Ухудшает эту ситуацию и то, что Америкой правит президент, который без конца с наслаждением спорит, провоцирует и поляризирует, который ведет злостную пропаганду против мигрантов и таким образом дает расистам почувствовать, что он на их стороне", - говорится в статье.

"Возможно, ситуация будет обостряться дальше и выйдет из-под контроля. Политические дебаты станут еще более враждебными. Страну сотрясут новые убийства и еще большее политическое насилие. Но есть и противоположный, позитивный сценарий: спустя годы раскола у многих граждан может вырасти тоска по покою. (...) У избирательной урны они могут наказать раскольников и поощрить миротворцев, независимо от того, придерживаются ли они левых или правых взглядов", - заключает Неллес.