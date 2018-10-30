Риск, на который идет Меркель

Канцлер Германии берет на себя ответственность за провальные результаты ХДС на парламентских выборах в федеральной земле Гессен и объявляет о постепенном уходе из власти, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"В последние месяцы часто велись разговоры об искусстве достойного ухода в отставку. Прежде всего потому, что, по мнению некоторых именитых участников дискуссии, немецкая политика давно не знала подобных примеров. Речь шла преимущественно о председателе ХСС и по совместительству главе МВД Хорсте Зеехофере. Теперь его начальница канцлер Ангела Меркель заявляет о своем уходе с поста председателя ХДС, приближаясь, с точки зрения критиков министра, к тому самому "достойному уходу", - повествует автор публикации Ханна Байтцер.

Результаты выборов в Гессене (ХДС потерял 11% голосов по сравнению с результатами 2013 года. - Прим. ред.) во время своего вчерашнего выступления в Берлине Меркель назвала "разочаровывающими и горькими".

"Будучи федеральным канцлером, я несу ответственность и за удачи, и за поражения", - подчеркнула Меркель. Служить Германии и людям было для нее интересной задачей, наполняющей ее жизнь смыслом. "Но я не родилась канцлером и никогда об этом не забывала", - подчеркнула она в ходе своего выступления в Доме имени Конрада Аденауэра (федеральное бюро партии ХДС. - Прим. ред.).

Как сообщила глава немецкого правительства, она намеревалась объявить о своем уходе с поста председателя ХДС на предстоящем в ноябре съезде партии, но выборы в ландтаг Гессена заставили ее сделать это заявление раньше. Она не станет выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах, не будет баллотироваться в Бундестаг и стремиться занять какую-либо политическую должность. То же самое касается и возможных досрочных выборов.

"Речь Меркель была вдумчивой и наполненной личными переживаниями. После ее заявлений в политическом Берлине со всех сторон раздается одно слово: уважение. Его высказывают и однопартийцы канцлера, и политики из рядов зеленых - но прежде всего председатель СДПГ Андреа Налес. Правда, есть и те, кто (...) требует и отставки Меркель с поста канцлера - здесь небывалое единство демонстрируют СвДП, АдГ и левые", - передает журналист.

Меркель уверена в своем решении, по крайней мере, пока. Пришло время обновить партию. "Это риск", но, по ее собственным словам, она почувствовала, что должна на него пойти.

Кто же должен прийти на ее место? Меркель это не комментирует. Попытки уходящего политика определить преемника в прошлом никогда не приводили ни к чему хорошему, заявила она.

Генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, два потенциальных преемника, внимательно слушали выступление фрау канцлер. "Крамп-Карренбауэр считают доверенным лицом Меркель, которая скорее будет продолжать ее курс. Министр Шпан, напротив, считается критиком политики нынешнего главы правительства", - резюмирует автор статьи.