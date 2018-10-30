Американские машины для голосования открывают дорогу хакерам

"Устаревшее программное обеспечение, запчасти с Ebay: манипулировать американской избирательной системой проще простого, критикуют эксперты перед промежуточными выборами в США", - передает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"На сегодняшний момент существует несколько отчетов спецслужб, согласно которым в голосовании на выборах в США в 2016 году различными способами участвовали и российские хакеры. Теперь, спустя два года, стоило бы полагать, что проблемы решены, но это не так, - отмечает журналистка Александра Брём. - Так, американский эксперт и профессор компьютерной безопасности в Пенсильванском университете Мэтт Блейз написал несколько дней назад в своем "Твиттере": "Могла бы Россия атаковать нашу избирательную инфраструктуру? Честно говоря, это могли бы сделать даже хакеры с Багам". Он добавил, что высоко оценивает багамских хакеров, но они не имеют такой же славы, как российские хакеры, которых считают особенно ловкими и опытными. Наверное, у них нет и такой же заинтересованности во вмешательстве в американские выборы".

Эксперты по-прежнему едины во мнении о том, что избирательная система США в высшей степени уязвима для внешних атак, подчеркивает журналистка. "Одним из слабых мест являются машины для голосования", - считает Адриан Перриг, профессор сетевой безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха. "Перриг 15 лет жил и проводил исследования в США. Американская избирательная система децентрализована. Отвечают за все около 3 тыс. местных участков, которые опираются на различные решения. Бюджеты зачастую скромные", - передает издание.

"В 13 штатах США люди голосуют с помощью так называемых машин прямого электронного голосования (DRE), которые считаются безнадежно устаревшими. В 10 из этих 13 штатов в 2016 году победил Трамп", - сообщает издание.

На большинстве машин для голосования установлены старые версии Windows, они особенно уязвимы, отмечает Брём.

К тому же доказать факт манипуляций на машинах DRE тяжело, так как информация не печатается на бумаге. В день выборов устройства отключены от интернета, однако атаки чаще всего осуществляются заранее, говорится в статье.

Как показали еще несколько лет назад исследователи из команды профессора информатики и эксперта по выборам из Мичиганского университета Алекса Хальдермана, голоса, отданные при голосовании с помощью таких машин, можно менять или же, например, машина может считать только каждый третий голос, отданный в пользу конкретного кандидата. С тех пор, констатирует Брём, ничего предпринято не было.

"Во многих штатах люди голосуют на бумаге, - продолжает журналистка. - Но бюллетени потом сканируются и подсчитываются электронным путем. Эти компьютеры также уязвимы для атак".

В целом, по данным Центра правосудия Бреннана при Нью-Йоркском университете, в 43 из 50 штатов США используются машины для голосования, которые больше не производятся. Чтобы поддерживать машины в рабочем состоянии, запчасти для них приходится заказывать на Ebay.

"Недавно в журнале Wired один эксперт по безопасности рассказал о своем опыте заказа. Он купил на Ebay официальную машину для голосования, на которой еще были сохранены результаты 2012 года. По его словам, ему понадобилось всего лишь несколько часов, чтобы кардинально поменять результаты выборов на машине", - передает журналистка.

"Постоянно появляются жалобы и на производителей, которые якобы прилагают слишком мало усилий для обеспечения безопасности. Только один из трех крупных производителей посчитал нужным отправить своего представителя на собрание комиссии по безопасности Сената США в июле", - сообщает Брём в заключение.